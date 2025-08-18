La FTC américaine poursuit un revendeur de billets pour avoir contourné les limites imposées aux billets de la tournée Eras de Taylor Swift

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les allégations de la FTC et sur le contexte de la tournée Eras aux paragraphes 2 à 10)

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a poursuivi le revendeur de billets Key Investment Group pour avoir contourné les limites d'achat afin d'acheter des milliers de billets pour des événements en direct, notamment pour la tournée Eras de Taylor Swift, et de les revendre avec une marge bénéficiaire, selon une plainte déposée lundi devant un tribunal fédéral du Maryland.

La société basée à Baltimore, dans le Maryland, qui exploite des sites de revente de billets, dont TotalTickets.com, a utilisé des milliers de comptes Ticketmaster, y compris de faux comptes ou des comptes achetés, a déclaré la FTC.

Ticketmaster a fait l'objet de vives critiques après la vente bâclée, en 2022, de billets pour le New Eras Tour de Swift, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Des milliards de demandes émanant de fans de Swift, de robots et de revendeurs de billets ont submergé son site web et la société a annulé la vente de billets prévue pour le grand public.

Pour un concert de Swift, Key Investment Group a utilisé 49 comptes différents pour acheter 273 billets et contourner la limite d'achat de 6 billets, a déclaré la FTC lundi.

Le président de la FTC, Andrew Ferguson, a déclaré dans un communiqué que cette action en justice permettait aux vendeurs de billets de savoir que l'agence poursuivrait ceux qui contournent les limites imposées par les plateformes de billetterie en matière de vente de billets. Cette action en justice s'inscrit dans le cadre d'une campagne de répression annoncée en mars par le président Donald Trump , qui vise à mettre un terme aux pratiques de revente de billets abusives qui augmentent les coûts pour les supporters.

Key Investment Group a poursuivi la FTC en juillet pour bloquer son enquête, affirmant que ses achats de billets n'utilisaient pas de logiciels automatisés, ou bots, et n'enfreignaient pas la loi Better Online Ticket Sales (BOTS) Act.

La FTC a clairement indiqué qu'elle avait l'intention d'utiliser la loi BOTS pour fermer l'ensemble du marché secondaire des billets", a déclaré la société dans son action en justice.

Lundi, l'agence a accusé Key Investment Group et trois de ses dirigeants d'avoir violé le BOTS Act ainsi que le FTC Act, qui interdit les pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Ticketmaster et sa société mère, Live Nation Entertainment

LYV.N , font l'objet d'un procès intenté par les autorités de la concurrence américaines, qui accusent la société de monopoliser les marchés de l'industrie des concerts en direct.