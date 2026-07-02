La FTC américaine estime que les mesures de protection contre les biais de l'IA pourraient aller à l'encontre du droit de la consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute qu'Alphabet a refusé de commenter au paragraphe 7) par Courtney Rozen et Jody Godoy

La Commission fédérale du commerce (FTC) a déclaré mercredi que les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle (IA) dont les chatbots génèrent des réponses reflétant des « objectifs idéologiques » pourraient enfreindre la loi fédérale, dans le cadre d’un projet de politique sur la manière dont la FTC exercera son autorité sur ce secteur.

La FTC a indiqué que les entreprises spécialisées dans l’IA qui entraînent leurs chatbots à éviter les réponses discriminatoires à l’égard de groupes spécifiques de personnes pourraient enfreindre l’article 5 de la loi fédérale sur le commerce (Federal Trade Act). Cette loi interdit les pratiques commerciales déloyales ou trompeuses.

Le respect d’une loi du Colorado visant à prévenir la discrimination fondée sur l’IA dans le domaine de l’emploi et d’autres décisions importantes pourrait constituer une violation de la loi sur la FTC, a déclaré l’agence.

Le président américain Donald Trump et d’autres conservateurs ont accusé les chatbots dotés d’IA d’avoir un parti pris politique à leur encontre. Il s’agit là du dernier exemple en date de la volonté des conservateurs d’utiliser le pouvoir du gouvernement fédéral pour empêcher cela.

La FTC recueillera les commentaires du public sur le projet de politique jusqu'au 31 juillet.

Le président de la FTC, Andrew Ferguson, a déjà utilisé les pouvoirs de la FTC pour lutter contre les pratiques déloyales et trompeuses dans d’autres affaires visant à répondre aux griefs des conservateurs, notamment dans une affaire contre une association à but non lucratif œuvrant pour la santé des personnes transgenres .

Les développeurs de chatbots basés sur l’IA, Anthropic et OpenAI, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant la proposition de la FTC. Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O a refusé de s’exprimer.