La FTC américaine enquête sur les publicités et les pratiques d'annulation de Hims & Hers, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale du commerce des États-Unis enquête sur des plaintes concernant la plateforme de télésanté Hims & Hers HIMS.N au sujet de ses pratiques en matière de publicité et d'annulation, selon un rapport de Bloomberg News citant des personnes familières avec le sujet.