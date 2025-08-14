La FTC américaine enquête sur les pratiques de publicité et d'annulation de Hims & Hers, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis enquête sur des plaintes concernant la plateforme de télésanté Hims & Hers HIMS.N au sujet de ses pratiques en matière de publicité et d'annulation, selon un rapport de Bloomberg News citant des personnes familières avec le sujet.

L'action Hims a baissé de 5 % dans les échanges prolongés de jeudi.

Un porte-parole de Hims n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La société a précédemment déclaré qu'elle coopérait avec une enquête non spécifiée de la FTC après que l'agence ait demandé des informations à la société en octobre 2023. La FTC a engagé des procédures contre Amazon.com AMZN.O et Uber UBER.N au sujet de leurs politiques d'abonnement .