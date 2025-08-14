 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FTC américaine enquête sur les pratiques de publicité et d'annulation de Hims & Hers, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 23:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le cours de l'action, la tentative d'obtenir un commentaire, le contexte, à partir du paragraphe 2)

La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis enquête sur des plaintes concernant la plateforme de télésanté Hims & Hers HIMS.N au sujet de ses pratiques en matière de publicité et d'annulation, selon un rapport de Bloomberg News citant des personnes familières avec le sujet.

L'action Hims a baissé de 5 % dans les échanges prolongés de jeudi.

Un porte-parole de Hims n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La société a précédemment déclaré qu'elle coopérait avec une enquête non spécifiée de la FTC après que l'agence ait demandé des informations à la société en octobre 2023. La FTC a engagé des procédures contre Amazon.com AMZN.O et Uber UBER.N au sujet de leurs politiques d'abonnement .

Valeurs associées

AMAZON.COM
230,9800 USD NASDAQ +2,86%
HIMS&HERS HLTH RG-A
47,120 USD NYSE -2,46%
UBER TECH
91,410 USD NYSE +0,63%
