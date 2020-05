Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La frontière USA-Canada va rester en grande partie fermée jusqu'au 21 juin-journal Reuters • 13/05/2020 à 13:53









13 mai (Reuters) - La frontière entre les Etats-Unis et le Canada devrait rester fermée jusqu'au 21 juin, sauf déplacement impératif, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, rapporte mercredi le journal Globe and Mail. Les deux pays sont convenus le 18 avril de prolonger cette fermeture de 30 jours et le Canada a proposé une nouvelle prolongation de même durée qui sera très certainement acceptée par les Etats-Unis, précise le journal, qui cite des sources proches de ces discussions bilatérales. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré mardi réfléchir à des "mesures plus fortes" pour garantir que le coronavirus n'est pas propagé par des personnes franchissant la frontière avec les Etats-Unis, sans fournir de détails. (Bhargav Acharya à Bangalore version française Bertrand Boucey)

