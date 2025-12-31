La frénésie pour les médicaments amaigrissants permet à Lilly d'enregistrer une neuvième hausse annuelle consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N ont augmenté de près de 40 % cette année et devraient connaître leur neuvième année consécutive de hausse

** La société de soins de santé la plus précieuse au monde a rejoint le mois dernier le club des billions de dollars

** L'action cotée en bourse aux États-Unis de son rival Novo Nordisk NOVOb.CO a quant à elle chuté de 40 % cette année, et devrait connaître sa deuxième année de baisse

** Les investisseurs se concentrent sur l'approbation potentielle et le lancement de l'orforglipron, le médicament oral GLP-1 de LLY, pour 2026

** La pilule Wegovy de Novo et l'orforglipron de LLY doivent générer une demande accélérée pour justifier la volonté de baisser les prix, non seulement dans le cadre des programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, mais aussi sur le marché de l'obésité où l'on paie au comptant, a déclaré la maison de courtage Guggenheim dans une note au début de ce mois

** Malgré les changements de prix anticipés, le courtier prévoit une croissance globale des ventes de 20 % à 76,8 milliards de dollars en 2026 pour Lilly, principalement grâce au médicament contre le diabète Mounjaro et au Zepbound pour l'obésité, avec une croissance supplémentaire due au lancement de la pilule