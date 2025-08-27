La franchise australienne Domino's enregistre sa première perte annuelle et ses actions chutent de 21%

Domino's Pizza Enterprises DMP.AX a affiché mercredi sa première perte annuelle depuis son entrée en bourse il y a vingt ans, provoquant une chute de 21% de l'action, la plus forte baisse en près de deux mois pour l'opérateur de la chaîne de pizzas australienne.

Domino's Pizza Enterprises, la plus grande franchise principale de la chaîne américaine Domino's Pizza DPZ.O , a subi des changements de direction dans ses activités en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie, le dernier en date étant le départ prévu du directeur général Mark van Dyck avant Noël.

Désormais dirigée par le président exécutif Jack Cowin, la société a annoncé une perte annuelle de 3,7 millions de dollars australiens (2,40 millions de dollars), soit un net recul par rapport au bénéfice de 96 millions de dollars australiens enregistré l'année dernière, et n'a pas non plus atteint le consensus de Visible Alpha qui tablait sur un bénéfice de 14,5 millions de dollars australiens.

Les actions de la société ont chuté à 15,28 dollars australiens, marquant leur point le plus bas depuis le 2 juillet. À 0444 GMT, le titre était le moins performant de l'indice de référence plus large ASX 200 .AXJO , qui était en hausse de 0,1 %.

L'opérateur de la chaîne de pizzas a gagné en importance en 2021 lorsque la pandémie a augmenté la demande de livraisons, mais a depuis lutté avec la hausse des coûts, la concurrence intense des plateformes de livraison, et l'émergence de rivaux tels que la chaîne de burritos cotée à Sydney Guzman y Gomez

GYG.AX , tout en faisant face à la pression d'une expansion agressive à l'étranger.

La société a également été durement touchée par la faiblesse persistante des performances dans deux de ses marchés clés, le Japon et la France, les fermetures de magasins dans ce dernier pays ayant eu un impact significatif sur ses résultats.

La baisse de la demande après la pandémie et la hausse des coûts des intrants au Japon ont encore réduit ses bénéfices sur l'un de ses plus grands marchés.

Au début de l'année, l'exploitant de la chaîne de pizzas a fermé 233 magasins déficitaires dans ce pays d'Asie de l'Est.

"Les changements de direction, l'incapacité à gagner des parts de marché significatives dans des régions clés telles que le Japon et l'Allemagne, et l'incertitude quant à l'augmentation des remises et des prix ont suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à l'orientation stratégique du plus grand pizzaïolo d'Australie", a déclaré Grady Wulff, analyste principal du marché chez Bell Direct.

L'entreprise a également mis en garde contre un début d'exercice morose, les ventes à périmètre constant ayant baissé de 0,9 % au cours des sept premières semaines, ce qui contraste fortement avec les prévisions de croissance de 3,1 % pour les six premiers mois de l'année.

Domino's Pizza Enterprises a déclaré un dividende final de 21,5 cents australiens par action.

(1 dollar = 1,5389 dollar australien)

