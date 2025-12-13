La France va vacciner un million de bovins contre la dermatose nodulaire-ministre

L'Etat français va vacciner près d'un million de bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) au cours des prochaines semaines, a déclaré samedi la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, alors que le gouvernement est confronté à une nouvelle vague de colère des éleveurs.

La DNC, une maladie virale qui n'est pas contagieuse pour l'homme et se transmet entre bovins ou par la piqûre d'une mouche ou d'un taon, a été détectée pour la première fois en France le 29 juin dernier, dans un élevage de Savoie où plus de 70 bovins ont été abattus.

"Nous allons, dans les semaines qui viennent, vacciner près d'un million d'animaux et donc protéger les éleveurs", a déclaré Annie Genevard lors d'un entretien accordé à Ici Occitanie.

Vendredi, le gouvernement français a défendu sa stratégie face à l'extension de la dermatose nodulaire contagieuse, soulignant que l'abattage des bovins touchés était la seule solution pour éviter la mort d'au moins "1,5 million" de bêtes. A ce jour, 3.000 bovins ont été abattus en France.

Selon le ministère de l'Agriculture, entre le 29 juin et le 11 décembre, 110 foyers ont été détectés au total dans le pays, avec 75 élevages touchés dans neuf départements : Savoie, Haute-Savoie, Ain, Rhône, Jura, Pyrénées-Orientales, Doubs, Ariège et Hautes-Pyrénées.

Un foyer a également été détecté en Haute-Garonne, a indiqué samedi Annie Genevard, confirmant des déclarations de la Coordination rurale Occitanie. "L'Occitanie est touchée par cette maladie. Nous avons un cas actif (...), donc ce n'est pas une submersion de la maladie", a-t-elle dit.

En Ariège, ce sont quelque 200 vaches d'une exploitation des Bordes-sur-Arize qui ont été euthanasiées vendredi par les services vétérinaires sous la protection de gendarmes, au lendemain de heurts entre agriculteurs et forces de l'ordre. Un cas de dermatose avait été signalé mardi dans le troupeau.

BLOCAGES ROUTIERS DANS LE SUD-OUEST

Des rassemblements et blocages, avec notamment déversement de lisier, pneus incendiés, ont eu lieu jeudi et vendredi dans l'Aveyron, le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Hérault, ou encore la Haute-Garonne.

Selon Ici, une centaine de tracteurs occupaient et bloquaient l'autoroute A64 au Pays Basque samedi matin. Peu après minuit, Vinci Autoroutes avait indiqué que l'A64 était coupée dans les deux sens, en direction de Toulouse et de Bayonne, entre Tournay (Hautes-Pyrénées) et Briscous (Pyrénées-Atlantiques).

La préfecture de l'Ariège a en outre fait état samedi matin sur X d'un "blocage toujours en cours sur la RN20 au niveau du rond-point de Sabart à Taracon-sur-Ariège en raison d'un rassemblement d'agriculteurs", précisant que l'accès à l'Andorre n'était possible que par les Pyrénées-Orientales pour les poids-lourd, bus et camping-car.

