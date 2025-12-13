 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La France va vacciner un million de bovins contre la dermatose nodulaire-ministre
information fournie par Reuters 13/12/2025 à 10:31

L'Etat français va vacciner près d'un million de bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) au cours des prochaines semaines, a déclaré samedi la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, alors que le gouvernement est confronté à une nouvelle vague de colère des éleveurs.

La DNC, une maladie virale qui n'est pas contagieuse pour l'homme et se transmet entre bovins ou par la piqûre d'une mouche ou d'un taon, a été détectée pour la première fois en France le 29 juin dernier, dans un élevage de Savoie où plus de 70 bovins ont été abattus.

"Nous allons, dans les semaines qui viennent, vacciner près d'un million d'animaux et donc protéger les éleveurs", a déclaré Annie Genevard lors d'un entretien accordé à Ici Occitanie.

Vendredi, le gouvernement français a défendu sa stratégie face à l'extension de la dermatose nodulaire contagieuse, soulignant que l'abattage des bovins touchés était la seule solution pour éviter la mort d'au moins "1,5 million" de bêtes. A ce jour, 3.000 bovins ont été abattus en France.

Selon le ministère de l'Agriculture, entre le 29 juin et le 11 décembre, 110 foyers ont été détectés au total dans le pays, avec 75 élevages touchés dans neuf départements : Savoie, Haute-Savoie, Ain, Rhône, Jura, Pyrénées-Orientales, Doubs, Ariège et Hautes-Pyrénées.

Un foyer a également été détecté en Haute-Garonne, a indiqué samedi Annie Genevard, confirmant des déclarations de la Coordination rurale Occitanie. "L'Occitanie est touchée par cette maladie. Nous avons un cas actif (...), donc ce n'est pas une submersion de la maladie", a-t-elle dit.

En Ariège, ce sont quelque 200 vaches d'une exploitation des Bordes-sur-Arize qui ont été euthanasiées vendredi par les services vétérinaires sous la protection de gendarmes, au lendemain de heurts entre agriculteurs et forces de l'ordre. Un cas de dermatose avait été signalé mardi dans le troupeau.

BLOCAGES ROUTIERS DANS LE SUD-OUEST

Des rassemblements et blocages, avec notamment déversement de lisier, pneus incendiés, ont eu lieu jeudi et vendredi dans l'Aveyron, le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Hérault, ou encore la Haute-Garonne.

Selon Ici, une centaine de tracteurs occupaient et bloquaient l'autoroute A64 au Pays Basque samedi matin. Peu après minuit, Vinci Autoroutes avait indiqué que l'A64 était coupée dans les deux sens, en direction de Toulouse et de Bayonne, entre Tournay (Hautes-Pyrénées) et Briscous (Pyrénées-Atlantiques).

La préfecture de l'Ariège a en outre fait état samedi matin sur X d'un "blocage toujours en cours sur la RN20 au niveau du rond-point de Sabart à Taracon-sur-Ariège en raison d'un rassemblement d'agriculteurs", précisant que l'accès à l'Andorre n'était possible que par les Pyrénées-Orientales pour les poids-lourd, bus et camping-car.

(Rédigé par Benjamin Mallet)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Elon Musk, le 19 novembre 2025 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Pourquoi la perspective d'une entrée en Bourse de SpaceX fait tant parler
    information fournie par AFP 13.12.2025 10:20 

    La nouvelle est loin d'être passée inaperçue: plus de 20 ans après l'avoir créée, Elon Musk compte faire entrer en Bourse son entreprise SpaceX, avec laquelle il a révolutionné le secteur spatial mondial, affolant par là tous les compteurs. Entre capitalisation ... Lire la suite

  • Des tarifs de stupéfiants peints sur le mur d'une cage d'escalier de la Cité des Olivier à Marseille, le 9 décembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Sur les points de deal à Marseille, des ados traités comme des "esclaves modernes"
    information fournie par AFP 13.12.2025 10:17 

    "Bonjour, on est séquestré pour le réseau. SVP appelle la police". C'est l'angoissant message que des clients d'un point de deal de Marseille ont découvert griffonné dans le pochon de drogue qu'ils venaient d'acheter. "On a souvent des mineurs violentés très gravement, ... Lire la suite

  • Agnese Morandi, la sommelière italienne du deux étoiles Table, à Paris, le 27 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Pour les sommelières, un verre à moitié plein
    information fournie par AFP 13.12.2025 09:53 

    La sommellerie a longtemps été un bastion masculin mais les femmes prennent désormais largement leur place et s'imposent avec éclat jusque dans les concours et les établissements prestigieux, malgré les obstacles qui subsistent dans le milieu. Aujourd'hui figure ... Lire la suite

  • Dans le ciel francilien, une des cabines du nouveau téléphérique C1 à Limeil-Brevannes, dans le Val de Marne, photographiée le 20 novembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Sept téléphériques urbains en France
    information fournie par AFP 13.12.2025 09:51 

    La mise en service samedi du téléphérique urbain du Val-de-Marne porte à sept le nombre d'infrastructures de ce type en France. Historiquement utilisés pour franchir des reliefs accidentés en montagne, ils servent de plus en plus à désenclaver des quartiers isolés. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank