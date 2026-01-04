La France va suspendre l'importation de produits agricoles d'Amérique du Sud

(Actualisé avec citations de Genevard)

La France va suspendre l'importation de produits alimentaires d'Amérique du Sud contenant des résidus de substances interdites en Europe, a annoncé dimanche le gouvernement, qui tente de répondre au mécontentement des agriculteurs.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a précisé sur X qu'un arrêté serait pris dans les prochains jours pour suspendre l'importation de produits tels que des avocats, des mangues, des goyaves, des agrumes, du raisin et des pommes "d'Amérique du Sud ou d'ailleurs" contenant des résidus de mancozèbe, glufosinate, thiophanate-méthyl et carbendazime.

"Des contrôles renforcés seront réalisés par une brigade spécialisée pour garantir le respect de nos normes sanitaires", a-t-il ajouté.

Selon le Premier ministre, il s'agit d'une "première étape pour protéger nos filières et nos consommateurs et lutter contre la concurrence déloyale, véritable enjeu de justice et d'équité pour nos agriculteurs".

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard, à l'initiative de la décision, a par la suite précisé sur X que l'arrêté à venir concernerait "plus d'une dizaine de produits alimentaires".

"Melons, pommes, abricots, cerises, fraises, raisins, pommes de terre : ils ne seront commercialisés en France que s'ils ne présentent aucun résidu de ces substances interdites chez nous. Équité et justice pour nos agriculteurs. Légitime protection pour notre agriculture", a-t-elle écrit.

"D'autres produits d'Amérique du Sud comme les avocats, la goyave ou certains agrumes venant d'ailleurs ne pourront venir que s'ils respectent nos normes."

Ces annonces interviennent alors que les agriculteurs organisent depuis le mois de décembre des points de blocage et des manifestations en France pour exprimer leur mécontentement face à la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bovine et à l'accord entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur.

Cet accord de libre-échange entre l'UE d'une part, le marché commun du Sud d'autre part (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay), doit être signé officiellement mais plusieurs Etats européens s'y opposent. La Commission européenne a tenté d'apaiser les agriculteurs en proposant des clauses de sauvegarde pour certains produits agricoles comme le boeuf.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé le 18 décembre aux dirigeants des pays de l'UE que la signature de cet accord avait été reportée au mois de janvier, ont rapporté à Reuters des sources européennes.

(Rédigé par Benjamin Mallet)