La France va avoir son propre groupe de consultation de la TNFD

(NEWSManagers.com) - Les associations Entreprises pour l’Environnement (EpE) et

Finance For Tomorrow, branche de Paris Europlace, ont annoncé le 26

octobre la formation du Groupe de Consultation français de la Taskforce

on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Ce groupe est ouvert à tous les membres français du Forum de la TNFD et aux membres des deux associations.

La TNFD travaille actuellement sur la création d'un cadre de gestion et de reporting sur les risques et opportunités liées à la nature. Elle est

menée par quatre organisations partenaires cofondatrices : le Programme

des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Initiative financière

du Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP FI), le Fonds

mondial pour la nature et Global Canopy.