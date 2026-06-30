La France suspend sa taxe sur les petit colis en attendant l'UE

La France va suspendre sa taxe de 2 euros sur les colis de faible valeur avec l'entrée en vigueur d'un droit de douane de l'UE et en attendant un dispositif communautaire prévu le 1er novembre, afin d'éviter que les plateformes de commerce en ligne ne la contournent, a annoncé mardi le ministre du Commerce Serge Papin.

La taxe française, applicable depuis le 1er mars et qui visait à freiner l'afflux de petits colis - de moins de 150 euros - provenant notamment de Chine, devait rapporter 400 millions d'euros.

Elle devait s'ajouter à un droit de douane européen de 3 euros qui entrera en vigueur mercredi puis être remplacée par un dispositif de l'UE prévu en novembre, mais les plateformes d'e-commerce l'ont contournée en faisant arriver leurs marchandises dans d'autres pays européens pour finalement les acheminer par la route jusqu'en France.

"C'est une suspension tactique. Comme se met en place la taxe douanière de 3 euros, il faut qu'on l'installe", a déclaré Serge Papin sur TF1.

"La taxe petit colis, au fond, elle était 'bypassée' (contournée NDLR) puisque les colis arrivaient en Belgique et revenaient ensuite en France, donc on avait du mal à contrôler", a fait valoir le ministre.

"Toute l'Europe va appliquer la taxe de 2 euros dite de gestion, donc ça fera 5 euros, à partir du mois de novembre. Et là, pourquoi on suspend ? Pour mieux contrôler les choses et les produits qui vont arriver en France. Puis aussi, entre guillemets, profiter de la taxe douanière, parce que si ça vient en France, c'est une taxe qui viendra dans notre pays et qui n'ira pas dans un autre pays."

Parmi les plateformes visées figurent Shein, Temu, AliExpress et Amazon Haul, qui expédient des produits depuis la Chine à des prix très bas - notamment grâce à une exemption douanière - au détriment des acteurs européens.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Sophie Louet)