 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La France suspend sa taxe sur les petit colis en attendant l'UE
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 09:19

La France va suspendre sa taxe de 2 euros sur les colis de faible valeur avec l'entrée en vigueur d'un droit de douane de l'UE et en attendant un dispositif communautaire prévu le 1er novembre, afin d'éviter que les plateformes de commerce en ligne ne la contournent, a annoncé mardi le ministre du Commerce Serge Papin.

La taxe française, applicable depuis le 1er mars et qui visait à freiner l'afflux de petits colis - de moins de 150 euros - provenant notamment de Chine, devait rapporter 400 millions d'euros.

Elle devait s'ajouter à un droit de douane européen de 3 euros qui entrera en vigueur mercredi puis être remplacée par un dispositif de l'UE prévu en novembre, mais les plateformes d'e-commerce l'ont contournée en faisant arriver leurs marchandises dans d'autres pays européens pour finalement les acheminer par la route jusqu'en France.

"C'est une suspension tactique. Comme se met en place la taxe douanière de 3 euros, il faut qu'on l'installe", a déclaré Serge Papin sur TF1.

"La taxe petit colis, au fond, elle était 'bypassée' (contournée NDLR) puisque les colis arrivaient en Belgique et revenaient ensuite en France, donc on avait du mal à contrôler", a fait valoir le ministre.

"Toute l'Europe va appliquer la taxe de 2 euros dite de gestion, donc ça fera 5 euros, à partir du mois de novembre. Et là, pourquoi on suspend ? Pour mieux contrôler les choses et les produits qui vont arriver en France. Puis aussi, entre guillemets, profiter de la taxe douanière, parce que si ça vient en France, c'est une taxe qui viendra dans notre pays et qui n'ira pas dans un autre pays."

Parmi les plateformes visées figurent Shein, Temu, AliExpress et Amazon Haul, qui expédient des produits depuis la Chine à des prix très bas - notamment grâce à une exemption douanière - au détriment des acteurs européens.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Sophie Louet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des immigrés en situation irrégulière attendent à Durban, en Afrique du Sud, d'être transférés dans un centre de transit près de la frontière avec le Zimbabwe, le 29 juin. ( AFP / MARCO LONGARI )
    Afrique du Sud: cinq choses à savoir sur les manifestations antimigrants
    information fournie par AFP 30.06.2026 09:33 

    L'Afrique du Sud est le théâtre depuis plusieurs mois d'une campagne menée par des groupes citoyens qui exigent le départ de tous les étrangers installés illégalement dans le pays et ont appelé à une grande journée de mobilisation mardi. Voici cinq choses à savoir ... Lire la suite

  • Des membres du South African Police Service (SAPS) se rassemblent à l’approche des manifestations prévues par le mouvement March and March contre la présence de migrants sans papiers en Afrique du Sud, à Durban, le 30 juin 2026 ( AFP / Marco LONGARI )
    Mardi à risque en Afrique du Sud en pleine campagne contre l'immigration
    information fournie par AFP 30.06.2026 09:31 

    La police est déployée en masse en Afrique du Sud pour parer à d'éventuelles violences mardi, point culminant d'une campagne aux accents xénophobes qui a poussé 25.000 immigrés à l'exode, accusés entre autres de prendre le travail des Sud-Africains. Depuis plusieurs ... Lire la suite

  • Venezuela: des pompiers de Los Angeles cherchent des survivants à La Guaira
    Venezuela: des pompiers de Los Angeles cherchent des survivants à La Guaira
    information fournie par AFP Video 30.06.2026 09:20 

    Des pompiers du comté de Los Angeles et une équipe de secours turque recherchent des survivants et des corps dans les décombres d’un immeuble effondré à Caraballeda, dans l’État de La Guaira, au Venezuela. Plus de quatre jours après deux puissants séismes qui ont ... Lire la suite

  • BURELLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    BURELLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 30.06.2026 09:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,9 -3,42%
ABIVAX
105,5 +26,65%
Pétrole Brent
72,53 -0,03%
CAC 40
8 406,6 +0,47%
DBV TECHNOLOGIES
2,72 -5,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank