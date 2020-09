Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France prévoit d'émettre à nouveau €260 mds de dettes en 2021 - AFT Reuters • 28/09/2020 à 12:30









PARIS, 28 septembre (Reuters) - La France prévoit de maintenir en 2021 un montant d'émission de dette record en dépit d'une légère réduction du déficit public attendu l'an prochain, a annoncé lundi l'Agence France Trésor. L'AFT a indiqué qu'elle prévoyait d'émettre 260 milliards d'euros d'obligations à moyen et long terme, un montant net des rachats et inchangé par rapport à 2020. Le gouvernement français s'attend à ce que le déficit public recule l'an prochain à 152,8 milliards d'euros après un montant record de 195,2 milliards d'euros prévu cette année lié aux dépenses engagées pour faire face à la pandémie de coronavirus et au choc économique qui s'en est suivi. L'AFT a aussi indiqué qu'elle prévoyait d'augmenter en 2021 l'encours des titres d'État à court terme (BTF) de 18,8 milliards d'euros par rapport à cette année pour combler les besoins de financement. Elle compte également pour cela sur d'autres ressources de trésorerie pour un montant de 3,5 milliards d'euros. La charge budgétaire de la dette est prévue à 37,1 milliards d'euros l'an prochain, contre 36,2 milliards pour 2020. (Leigh Thomas Blandine Hénault pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.