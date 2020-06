Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France juge inacceptable l'activité de la Turquie en Libye Reuters • 15/06/2020 à 19:58









PARIS, 15 juin (Reuters) - La France a jugé lundi inacceptable le soutien militaire apporté par la Turquie au gouvernement d'entente nationale (GEN) en Libye dans son offensive qui se poursuit contre les forces du maréchal Khalifa Haftar. L'armée du GEN, reconnu par la communauté internationale, a lancé une contre-offensive contre les forces du maréchal Haftar après avoir repoussé en début de mois leur assaut contre Tripoli, bien que les deux camps aient accepté la semaine dernière de négocier un cessez-le-feu sous l'égide de l'Onu. "La France condamne toutes les ingérences étrangères en Libye, sans exception", déclare le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. "Aujourd'hui, bien que les deux camps libyens aient accepté de s'engager dans la négociation d'un cessez-le-feu, l'offensive conduite par les forces favorables au gouvernement d'entente nationale se poursuit, avec le soutien massif de la Turquie en violation de l'embargo sur les armes des Nations unies." "La poursuite des ingérences étrangères, notamment l'intensification du soutien turc, (...) n'est pas acceptable, et cela doit cesser", ajoute le Quai d'Orsay. (John Irish, avec Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

