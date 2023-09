La France gagne une place dans l’Indice Global des Retraites 2023 de Natixis Investment Managers

(AOF) - La France gagne une place, passant du 24e au 23e rang, dans le classement de l’Indice Global des Retraites 2023 (GRI) établi par Natixis Investment Managers : le gestionnaire d’actifs précise que la note globale de la France s’élève à 69 %, « soit 3 points de plus que lors du précédent classement en 2022. » Le score de la France concernant la situation financière des retraités est passé de 48 % à 55 % entre 2022 et 2023, et son score dans la catégorie Bien-Etre Matériel a gagné un point à 58 %.

Le classement mondial reste dominé par la Norvège, (score global de 83 %), la Suisse (82 %) et l'Islande (81%).

Dans la catégorie Santé, la France perd deux places et se classe 8e avec un score de 88 %, en baisse de 2 points par rapport à 2022. Ce recul est dû à la baisse de l'espérance de vie, conséquence de la pandémie de Covid-19. La Norvège conserve la 1ère place de la catégorie, avec un score de 92 %, suivie du Japon (91 %), qui gagne une place aux dépens du Luxembourg (89 %). La France se maintient toutefois au 14e rang en ce qui concerne les dépenses de santé globales et reste au 1er rang des dépenses d'assurance maladie.

Concernant la situation financière des retraités, la France a vu sa note progresser de 7 points en un an pour atteindre 55 %. Plusieurs critères de cette catégorie sont restés relativement stables cette année, même si l'Hexagone a été touché de plein fouet par la hausse de l'inflation. La France perd ainsi une place dans le classement de la dépendance des personnes âgées, au 39e rang, en raison du vieillissement de sa population. Bien que des décisions politiques récentes aient repoussé l'âge de la retraite plus proche de la moyenne de l'OCDE, le pays reste encore en retrait sur ce thème.