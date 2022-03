La France et l’Asie, marchés prioritaires pour Allfunds en 2022

(NEWSManagers.com) - La plateforme de distribution de fonds d’investissement espagnole Allfunds a publié, ce lundi, son rapport annuel 2021. Le groupe s'est coté à la Bourse d’Amsterdam l'an dernier.

Sur le plan des encours administrés, ceux-ci s’élevaient à 1.494 milliards d’euros au 31 décembre 2021, soit une hausse de 29% par rapport à fin décembre 2020. Allfunds précise que les fonds indiciels cotés (ETF) et autres solutions passives ne représentaient que 6% des encours administrés totaux à fin 2021. Le groupe affiche 505,7 millions d’euros de revenu net pour 2021 (+37%) et un bénéfice après impôts de 107,7 millions d’euros.

Juan Alcaraz, directeur général d’Allfunds, a ciblé la France et l’Asie parmi les marchés prioritaires de la firme en 2022. « Nous sommes très établis dans les marchés core comme les pays d’Europe du Sud, les pays nordiques, le Royaume-Uni et l’Europe centrale, qui restent très importants pour nous. Cependant, nous souhaitons nous développer dans des marchés tels que la France, ce qui est naturel après notre récente acquisition et la création de notre nouvelle filiale, et l’Asie. Nous sommes présents en Asie depuis un bon moment et nous rencontrons un grand succès mais nous poursuivons notre engagement dans la région. Nous allons bienopérer comme wholly foreign owned enterprise (entreprise détenue entièrement par des capitaux étrangers en Chine, ndlr) depuis Shanghai pour poursuivre notre expansion », indique-t-il dans le rapport annuel d’Allfunds. Juan Alcaraz ajoute qu’il voit du potentiel dans de nouvelles régions mais aussi des marchés où Allfunds n’est toujours pas présent comme les Etats-Unis. La firme agit sur le marché américain offshore via un bureau basé à Miami mais pas sur le marché onshore.

La plateforme d’Allfunds a accueilli quelque 169 nouvelles sociétés de gestion ainsi que 85 nouveaux distributeurs l'an dernier. Le groupe recense ainsi plus de 100.000 fonds de plus de 2.340 gestionnaires sur sa plateforme et revendique un accès à 831 distributeurs de 62 pays différents.

Allfunds indique rester à l’affût d’opportunités d’acquisitions dans le domaine des services aux plateformes de fonds d’investissements afin de compléter son offre de produits et services.