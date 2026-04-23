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La France échange Microsoft contre Scaleway d'Iliad pour rapatrier son centre de données sur la santé
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La France a choisi le fournisseur national de cloud Scaleway, une filiale d'Iliad, pour héberger le Health Data Hub du pays, remplaçant ainsi Microsoft MSFT.O Azure dans un arrangement longtemps contesté, a déclaré Scaleway jeudi. Ce contrat s'ajoute à la dynamique européenne de l'entreprise française. Au début du mois d'avril, la Commission européenne a attribué à Scaleway, Post Telecom, OVHcloud

OVH.PA et STACKIT un appel d'offres de 180 millions d'euros (210 millions de dollars).

Le gouvernement français avait initialement choisi Microsoft Azure pour héberger la plateforme, une décision qui a fait l'objet d'un examen juridique et politique approfondi. Les représentants de Microsoft ont admis devant une commission d'enquête du Sénat français qu'ils ne pouvaient pas s'opposer à une injonction américaine visant les données des citoyens français, même si elles étaient hébergées en France.

Une loi complémentaire adoptée en 2024 exige que les données sensibles soient hébergées sur une infrastructure garantie par l'État, ce qui exclut de fait les fournisseurs soumis à la loi américaine sur le cloud.

Scaleway, évaluée sur plus de 350 critères techniques, a été désignée comme le futur hébergeur du hub, chargée de sécuriser les dossiers médicaux de dizaines de millions de citoyens français.

(1 dollar = 0,8553 euro)

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