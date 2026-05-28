La France devient le premier pays de l'UE à prendre en charge les médicaments contre l'obésité, selon la ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision du texte; ajout d'une citation de la ministre au paragraphe 4 et des commentaires de Novo Nordisk aux paragraphes 7 et 9) par Stine Jacobsen et Mathias de Rozario

La France remboursera le coût des médicaments amaigrissants prescrits aux patients souffrant d'obésité sévère à partir de la mi-juin, une première pour un pays de l'Union européenne, a déclaré jeudi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist.

Les médicaments Wegovy NOVOb.CO de Novo Nordisk et Mounjaro LLY.N d'Eli Lilly ont entraîné un boom des traitements anti-obésité, suscitant l'intérêt des gouvernements désireux de lutter contre l'augmentation du surpoids à l'échelle mondiale.

Mme Rist a estimé le coût annuel pour l’État à environ 100 millions d’euros (116 millions de dollars) une fois le déploiement complet. Les patients en France paient actuellement en moyenne environ 300 euros par mois pour ces médicaments, a-t-elle précisé, sans indiquer combien de personnes suivent actuellement de tels traitements.

“La population cible est d’environ un million de personnes. Cependant, cela ne signifie pas que tout le monde recevra le traitement, car cela dépend toujours du cas individuel et de la prescription du médecin,” a déclaré Mme Rist lors d’une interview accordée à la chaîne TF1

Le remboursement par la sécurité sociale française, couvrant les traitements injectables Wegovy et Mounjaro, sera accessible aux patients souffrant d’obésité sévère présentant un indice de masse corporelle (IMC) d’au moins 35 avec au moins une comorbidité, ou un IMC d’au moins 40 indépendamment des comorbidités, a-t-elle précisé.

Les médicaments seront remboursés à 65%, même si, dans la pratique, la grande majorité des patients éligibles bénéficient d’une prise en charge à 100% en raison de leurs comorbidités, a-t-elle ajouté.

“Cela répond à un défi de santé publique croissant et à l’urgence de soins thérapeutiques adaptés,” a déclaré à Reuters par e-mail Etienne Tichit, directeur général de Novo Nordisk France.

Les médicaments anti-obésité sont disponibles en France sur ordonnance médicale depuis 2024.

“Cela démontre la clairvoyance et la maturité du système français, ainsi que son engagement à fournir les ressources nécessaires pour lutter contre cette maladie chronique,” a déclaré Mike Doustdar, président-directeur général de Novo Nordisk, dans les commentaires envoyés par e-mail par la société. Novo Nordisk et Eli Lilly ont également lancé des versions orales de leurs médicaments anti-obésité sur le marché américain, très concurrentiel. L'Agence européenne des médicaments a recommandé la semaine dernière l'autorisation de mise sur le marché du comprimé Wegovy de Novo Nordisk, ouvrant la voie à ce qu'il devienne le premier médicament oral amaigrissant en Europe.

(1 $ = 0,8613 euros)