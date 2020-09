Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France confirme son opposition à un accord commercial UE-Mercosur Reuters • 18/09/2020 à 13:59









PARIS, 18 septembre (Reuters) - Les conclusions "préoccupantes" du rapport commandé par le gouvernement sur le projet d'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, notamment sur les questions environnementales, amènent la France à rester opposée à ce projet en l'état, a déclaré Matignon vendredi. Citant l'impact potentiel de cet accord sur la déforestation en Amérique latine ainsi que le "niveau d'ambition insuffisant" pour amener les pays du Mercosur à prendre davantage en compte le changement climatique, "le gouvernement en conclut que ces éléments confortent la position de la France de s'opposer au projet d'accord d'association en l'état". "Il en va de la cohérence des engagements environnementaux de notre pays et de l'Europe", a tweeté le Premier ministre Jean Castex, auquel le rapport a été remis ce vendredi. Au-delà de ces préoccupations sur la déforestation et le changement climatique, le gouvernement français exige qu'un futur accord avec le Mercosur permette de garantir que "les produits agroalimentaires importés bénéficiant d'un accès préférentiel au marché de l'Union européenne respectent bien, de droit et de fait, les normes sanitaires et environnementales" de l'UE. "En l'état, les choses sont claires, c'est NON au Mercosur", a écrit sur Twitter le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. "Sans améliorations sur la lutte contre la déforestation, la reconnaissance du travail de nos agriculteurs et le respect de nos normes, la France s'oppose et continuera à s'opposer au projet d'accord." (Michel Rose, avec la rédaction de Paris, édité par Blandine Hénault)

