La France a découvert que Wish, Temu, AliExpress, eBay, Joom vendaient des produits illicites, rapporte Le Parisien
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 19:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'organisme français de protection des consommateurs a découvert qu'outre le distributeur chinois de mode rapide Shein , cinq autres plateformes en ligne vendaient des produits illicites dans le pays, a déclaré le ministre français du Commerce, Serge Papin, au journal Le Parisien, dans une interview publiée vendredi.

Il s'agit de Wish, Temu, AliExpress 9988.HK , eBay EBAY.O et Joom, précise le journal.

Au début du mois, l'organisme français de protection des consommateurs a déclenché une vague d'indignation contre Shein en déclarant avoir repéré des poupées sexuelles de type enfantin et d'autres produits illicites sur la place de marché du géant chinois.

