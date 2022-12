La France a autorisé plus de 600 nouveaux fonds européens en 2022

(NEWSManagers.com) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a autorisé la commercialisation de 628 nouveaux fonds d'investissement européens entre le 1er janvier et le 19 décembre 2022 selon un décompte réalisé par NewsManagers. Il y a peu de chance que le record de 2021 - 692 fonds européens autorisés par l'AMF - soit battu d'ici le 31 décembre. Au total, 7.990 fonds européens sont autorisés pour commercialisation en France.

En 2022, quelques gestionnaires d'actifs étrangers ont enregistré leur premier fonds en France à l'instar des sociétés américaines Deuterium Capital Management, GMO Investments et Polaris Capital Management, du hedge fund britannique Redhedge Asset Management ou encore du gérant vietnamien Dragon Capital. Morgan Stanley a enregistré les fonds de son affilié sur l'investissement responsable Calvert. La plateforme de distribution de fonds néerlandaise Candoris a fait aussi ses premiers pas sur le marché français avec l'aide du tierce-partie marketeur Amadé Global Partners tout comme les boutiques de gestion allemandes Pyfore, soutenue par le TPM Blue Associates, et Lupus alpha qui a ouvert un bureau à Paris.

La société de gestion russe VTB Capital Investment n'aura, elle, pas vraiment eu le temps de lever des fonds auprès des investisseurs français. Début janvier, la firme avait reçu le feu vert de l'AMF pour la distribution de son premier produit obligataire Ucits sur les émetteurs russes et de la communauté des Etats indépendants, juste avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine fin février.

Contingent de fonds datés

Sur les 628 nouveaux fonds européens autorisés au 19 décembre, 151 sont des fonds indiciels cotés (ETF), soit presque un sur quatre. Plusieurs se focalisent sur le futur de la tech, de la finance ou encore sur le métavers. Par ailleurs, 256 des 628 fonds comportaient dans leur nom une référence à l’investissement durable (ESG, ISR, sustainable, green, net zero, blue, impact, Paris-Aligned Climate, PAB, biodiversité, positive change, better world, SDG, low carbon, decarbonisation), soit deux fonds sur cinq.

En outre, l'AMF a autorisé 34 Sicav françaises, 112 fonds communs de placement et 5 fonds immobiliers (OPCI/OPCIP) sur la base des données disponibles sur la base Geco, au 19 décembre 2022. Parmi ces fonds, plus d'une vingtaine sont des fonds obligataires à échéance, hausse des taux oblige. Certains gérants français comme Amiral Gestion et Sycomore Asset Management ont lancé des fonds pour la première fois sur ce segment. On notera le lancement de plusieurs véhicules santé/bien-être et tech sans oublier les thèmes de la durabilité et du climat qui s'imposent dans les intitulés de plusieurs produits.