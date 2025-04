La Française réorganise sa plateforme de distribution

La Française, devenue l’an dernier la filière de gestion d’actifs multi-spécialistes de Crédit Mutuel Alliance Fédérale avec 157 milliards d’euros d’encours, a remanié sa plateforme de distribution pour la clientèle externe.

La distribution reste organisée autour de grands segments de clientèle : institutionnels, wholesale et retail. Mais dorénavant, toutes les équipes de développement sont multi-expertises. Jusqu'à présent, le segment retail était encore spécialisé par typologie d’actifs avec une équipe dédiée aux valeurs mobilières et une équipe retail dédiée à l’immobilier. Dans la nouvelle organisation, les commerciaux du segment retail deviennent multi-expertises, comme ceux dédiés aux institutionnels et au wholesale.

« Cette évolution répond aux exigences des investisseurs, demandeurs d’allocations diversifiées pour gagner en résilience dans toutes les configurations de marché », explique La Française. Elle n’a entraîné aucune suppression de postes, mais a donné lieu à des élargissements de périmètre et des promotions.

Ainsi, David Martin est nommé country head France , (institutionnels, wholesale, retail ). Arrivé au sein de La Française en 2002, il était jusqu’à présent directeur commercial France (institutionnels et wholesale) et responsable du développement commercial en Suisse. Désormais, il sera responsable des opérations, de la stratégie et du développement commercial en France, avec le soutien d’une équipe de 13 professionnels répartis sur les trois segments de clientèle. David Martin est directement rattaché à Gerardo Duplat, responsable du développement de La Française. En plus de ses nouvelles responsabilités, il continuera de piloter le développement commercial en Suisse.

Parallèlement, les responsabilités de Romain Gobert, directeur commercial retail France, sont élargies pour inclure l’ensemble de la gamme distribuée par La Française (actifs cotés et non cotés). Il aura sous sa direction une équipe de six professionnels. Romain Gobert, qui avait rejoint La Française en 2011, est directement rattaché à David Martin.

Enfin, Christophe Inizan est promu directeur de la stratégie commerciale immobilière. Il sera responsable de la coordination, sur tous les segments de clientèle (retail, wholesale et institutionnels) et sur toutes les zones géographiques, des efforts de planification stratégique, de développement et de gestion des stratégies des fonds immobiliers ouverts. Christophe Inizan avait rejoint La Française (alors appelée l’Union Française de Gestion) en 2001. Il était jusqu’à présent directeur commercial en charge de l’offre immobilière pour le segment retail. Dans ses nouvelles fonctions, il est directement rattaché à Gerardo Duplat.

Laurence Marchal