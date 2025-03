La Française renforce son équipe dédiée au Client Portfolio Management

(AOF) - La Française, filière de gestion d'actifs multi-spécialiste de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a annoncé l’arrivée et la nomination de David Montoya en tant que Fixed Income Client Portfolio Manager. Il est directement rattaché à Alexandre Menendez, responsable du Client Portfolio Management. Dans ses nouvelles fonctions, David Montoya collaborera étroitement avec l'équipe de gestion obligataire et la plateforme de distribution de La Française afin d'assurer une synergie entre les stratégies d'investissement de la société de gestion et les besoins des clients face aux cycles de marché.

Il bénéficie de plus de sept ans d'expérience sur les marchés financiers, notamment dans la gestion d'actifs. Avant de retourner chez La Française en 2024 en tant que Fixed Income Client Portfolio Manager, il était CFO de PM-SA, une société de production audiovisuelle.