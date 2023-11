La Française REM négocie le refinancement de l'immeuble de bureaux So Ouest à Levallois-Perret

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM) a signé le refinancement de So Ouest, un immeuble de bureaux prime situé à Levallois-Perret, en région parisienne. L’équipe asset management de la division institutionnelle de La Française REM, agissant pour le compte d’un investisseur institutionnel coréen, a négocié le refinancement auprès d’Helaba et de DekaBank, agissant en qualité de co-prêteurs ; Helaba étant l’agent.

Conçu par Glaiman & Epstein et entièrement développé entre 2009 et 2011, l'immeuble de bureaux So Ouest développe une superficie totale de 33 252 mètres carrés, répartis sur 22 étages supérieurs.