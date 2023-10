La Française REM : acquisition d'un immeuble de bureaux à Londres

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM), agissant pour le compte des Sociétés Civiles de Placement Immobilier LF Europimmo et Epargne Foncière, a acquis auprès de la branche immobilière britannique de Grosvenor un immeuble de bureaux, situé dans le quartier exclusif de Belgravia, au 10 Ebury Bridge Road à Londres.

Peter Balfour, Head of Real Estate de La Française Real Estate Managers au Royaume Uni, a déclaré : " Comme il s'agit de l'un des rares immeubles de bureaux indépendants de Belgravia, la rareté du produit, ainsi que le renommé du locataire, la durée du bail et le potentiel de conversion à d'autres usages commerciaux devraient soutenir la valeur à long terme de l'investissement. De plus, comme il s'agit de notre première acquisition dans le West End de Londres, l'actif vient compléter notre portefeuille londonien existant. "