La Française REM : acquisition d'un bâtiment éco-responsable à Bordeaux

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM), agissant pour le compte de la Société Civile de Placement Immobilier Epargne Foncière, a acquis en VEFA (vente en état futur d’achèvement) auprès de Linkcity Centre Sud-Ouest un bâtiment éco-responsable, situé entre le Cours du Médoc et l’avenue Emile Counord, à Bordeaux. Le montant de l’acquisition s’élève à plus de 30 millions d’euros.

Implanté dans le secteur tertiaire de Ravezies et face à l'arrêt du Tram C (station Emile Counord), l'immeuble est à destination CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif) et bureaux.

La partie CINAPSIC est pré-louée, dans le cadre d'un bail de longue durée à l'ISG, la grande école de commerce avec son programme Luxury ainsi qu'à l'ESME, la grande école d'ingénieur du groupe IONIS Education, premier groupe d'enseignement supérieur privé en France.