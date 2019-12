La Française REM acquiert un immeuble de coliving et coworking à Marseille

(NEWSManagers.com) -

La Française Real Estate Managers a annoncé avoir acquis auprès d' Axis un immeuble mixte situé au cœur de Marseille d' une surface totale de 4.032 m².

Il s' agit du premier immeuble en France dédié au coworking et au coliving. Il dispose d' appartements en coliving, d' appartements individuels, d' espaces de coworking et de salles de réunions, ainsi que d' un restaurant au rez-de-chaussée. Il bénéficie également d' un espace fitness et d' une salle de projection.

L' immeuble est intégralement loué à l' enseigne The Babel Community, acteur français du marché du coliving, pour une durée ferme de 12 ans.

Cette acquisition a été réalisée pour le compte de la Société Civile de Placement Immobilier Epargne Foncière.