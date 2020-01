La Française lance la première SCPI viticole

(NEWSManagers.com) - Un nouveau produit de niche mais susceptible d'intéresser beaucoup de monde. La Française associe deux de ses expertises historiques, la gestion des SCPI et l'investissement viticole qu'elle pratique depuis quarante ans (215 millions d'euros d'actifs gérés), pour lancer LF Les Grands Palais, la première SCPI viticole du marché. Un nouveau produit, qui a tout de même exigé dix bons mois de discussions avec l'AMF et l'obtention de l'agrément fin novembre 2019, mais qui offre de multiples avantages à ses associés, selon son promoteur.

" Depuis quarante ans, La Française propose à ses clients d'investir dans des domaines viticoles ciblées (Bordeaux, Bourgogne, Vallée du Rhône,...). Cette nouvelle solution d'investissement, qui repose sur deux expertises phares du groupe, allie prestige, performance et création de valeur potentielles, moyennant une prise de risque" , a déclaré le 23 janvier Marc Bertrand, président de La Française Real Estate Managers, à l'occasion d'un point de presse.

Moyennant il est vrai une faible liquidité et un risque de perte en capital, des risques propres à une SCPI, le nouveau véhicule permet d'accéder à un placement qui repose sur l'une des richesses du patrimoine français, à savoir ses vignobles, et de se constituer un patrimoine foncier viticole. Il permet aussi de choisir une classe d'actifs au potentiel de création de valeur pour diversifier son patrimoine et d'allier sa passion pour le vin tout en finançant le développement du patrimoine foncier viticole français. Et la SCPI permet aussi de mutualiser les risques locatifs de l'investissement.

En outre, les associés de SCPI, moyennant un ticket d'entrée de 10.000 euros pour une part, auront la possibilité de devenir membre du Club des Propriétaires de Grands Crus et bénéficier, moyennant conditions, d'une faculté d'achat de vin à un tarif préférentiel de différents domaines gérés par La Française Real Estate Managers. Encore un bon moyen d'associer le placement patrimonial et le placement plaisir!

Un premier investissement sur un Châteauneuf-du-Pape

Très concrètement, la SCPI LF Les Grands Palais vise à constituer un patrimoine foncier agricole composé de différentes propriétés viticoles, détenues de manière directe ou indirecte, qui seront louées par bail rural à long terme (25 ans) à des exploitants. La société de gestion, La Française Real Estate Managers, ciblera les zones géographiques situées en France et bénéficiant d'un fort potentiel économique en termes de rareté des actifs (Appellations d'Origine Protégée - AOP, plutôt haut de gamme, secteur géographiquement délimité et droits à produire contingentés).

En l'état, le premier investissement cible porte sur une AOC Châteauneuf-du-Pape. Sont également à l'étude une entité d'un seul tenant de plus de 3 hectares exploitée par une maison de champagne, un terroir de 2,5 hectares disposant d'un chai et d'une marque domaniale (Pomerol) et enfin, d'un entité de 45 hectares d'un seul tenant sur de beaux terroirs (Haut Médoc). L'investissement unitaire commence autour de 5 millions d'euros (contre moins de 5 millions pour un groupement foncier viticole (GFV, La Française en a 24 en gestion). Marc Bertrand évoque un encours cible de 30 à 40 millions d'euros en année pleine.

La performance de LF Les Grands Palais est fonction des distributions potentielles versées aux associés voire des éventuelles plus-values. Le patrimoine agricole à vocation viticole présente un rendement récurrent moindre par rapport à d'autres classes d'actifs immobiliers, mais devrait présenter des perspectives de valorisation à long terme selon l'analyse de la société de gestion. D'où un horizon de placement recommandé de 20 ans. Forte de son expérience, la valeur ajoutée de La Française REM consistera en la sélection de terroirs recherchés de différentes régions, afin de tirer parti de la diversité et de la qualité du terroir national. A titre indicatif, la gestion des GFV produit des rendements de 5% à 6%.

Outre le Crédit Mutuel, la SCPI pourrait être distribuée par les grands réseaux mais aussi par les CGP. Les référencements sont en cours. En outre, il n'est pas exclu de proposer le nouveau véhicule dans des contrats d'assurance vie. Une hypothèse pas complètement incongrue quand on sait la difficulté des assureurs à alimenter leurs unités de compte avec des produits rémunérateurs.