LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Résultats annuels 2025 Performances solides dans un contexte de prix d'électricité toujours volatils Fortes perspectives de croissance pour 2026/2027 Objectifs 2030 confirmés

Pontpierre, France, le 23 octobre 2025 - FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, publie ses résultats annuels consolidés au 30 juin 2025, avec un maintien de sa rentabilité opérationnelle, malgré l'intégration de nouvelles structures norvégiennes qui vont accompagner les forts développements du Groupe.

Éléments clés de l'exercice 2025 :

Bonne résistance du chiffre d'affaires à 30,4 M€ malgré un contexte de prix de l'électricité en repli de plus de 30%

avec une Renforcement de la plateforme énergétique européenne avec l'acquisition d'Alltec, fournisseur de solutions EPC complètes pour la production d'énergies décarbonées, réalisée en février dernier, renforçant ainsi, avec ses équipes, la capacité d'exécution du Groupe dans le Gas Naturel Renouvelable (GNR), l'hydrogène et l'énergie solaire, notamment en Norvège.

Julien Moulin – Président de FDE commente : “Au cours de cet exercice, FDE a une nouvelle fois démontré sa capacité d'adaptation face à un environnement de marché moins favorable, notamment marqué par la baisse des prix de l'électricité. Malgré ce contexte, le Groupe a poursuivi une politique d'investissement soutenue, en ligne avec son plan stratégique. Ce plan vise à fortement accroître, d'ici trois ans, ses capacités de production d'énergie bas carbone. Le portefeuille de projets autorisés, signés ou déjà en construction est particulièrement riche et positionne FDE en très bonne voie pour atteindre ses objectifs à horizon 2030.

L'exercice 2026 marquera le début des premières mises en service significatives, concrétisant cette phase de développement intense. Ce déploiement répond à la demande croissante en énergie bas carbone, et confirme la place essentielle de FDE dans la transition vers la neutralité carbone.”

Bonne résistance du chiffre d'affaires dans un marché de l'énergie normalisé

FDE a réalisé un chiffre d'affaires 2025 de 30,4 M€ , en retrait de 3,4% par rapport à l'exercice 2024 .

Les revenus liés à l'activité gaz ont augmenté de 11% malgré les contraintes de disponibilité du réseau de NaTran sur près de 4 mois. Les revenus d'électricité ont baissé essentiellement sous l'effet de la baisse du prix de l'énergie.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires a bénéficié de la consolidation en année pleine de Greenstat , acteur majeur de l'énergie verte en Norvège et du rachat en février 2025 d'Alltec . Ces acquisitions permettent d'élargir la palette de compétences de FDE, acteur intégré de la production d'énergie bas carbone, tout en contribuant déjà au chiffre d'affaires du Groupe pour près de 8,8 M€.

Depuis l'introduction en bourse, le chiffre d'affaires a ainsi progressé en moyenne de 30 % par an . Cette croissance continue s'appuie sur un modèle économique solide et durable, qui permet d'ores et déjà d'éviter l'émission de 3,5 millions de tonnes de CO 2 eq par an.

Maintien de la marge d'EBITDA à un niveau élevé

En 2025, FDE a généré un EBITDA de 17,3 M€ (contre 19,7 M€ en 2024) représentant une marge de 57 % (62% hors retraitements IFRS des actions gratuites). Cette rentabilité élevée a été obtenue grâce à la gestion rigoureuse des coûts des biens et services stables à périmètre constants. Les charges administratives ont par ailleurs baissé sur l'exercice (hors comptabilisation des actions gratuites en IFRS et intégration de Greenstat et Alltec ) . Même si les consolidations de Greenstat et d'Alltec ont entraîné respectivement 1,4 M€ et 1,5 M€ de charges administratives supplémentaires, principalement en lien avec des charges de personnel associées aux 59 nouveaux collaborateurs, et des honoraires divers, le Groupe poursuivra ses efforts de rationalisation post acquisition.

Résultat net part du groupe de 3,7 M€

Le résultat financier ressort à -5,9 M€ contre -2,7 M€ en 2024, suivant l'augmentation de l'endettement financier mobilisé via trois nouveaux prêts accordés au niveau du Groupe pour financer la construction en cours de nouvelles unités de production d'énergie . FDE continue par ailleurs de bénéficier d'un coût du financement compétitif , à 5,17%.

Le résultat net part du Groupe atteint 3,7 M€, avec une marge nette qui reste élevée à 12 %, confirmant la solidité du modèle de développement de FDE .

Un modèle financier solide et des perspectives de forte croissance

Au 30 juin 2025, FDE dispose d'un bilan très solide avec des capitaux propres (Part du Groupe) de 86,1 M€ pour un endettement financier net s'établissant à 62,4 M€.

La trésorerie atteint 62,6 M€ , en amélioration de près de 15,0 M€ par rapport au 30 juin 2024, alors que le Groupe a vu une augmentation significative de ses investissements , en ligne avec la forte croissance attendue.

Un pipeline de projets de développement très dense jusqu'en 2030

Le positionnement stratégique de FDE sur les énergies bas carbone , illustré par les projets en cours, assurent des perspectives de croissance particulièrement favorables. Le Groupe devrait être en mesure de mettre en service un nombre important d'unités de production d'énergie bas carbone d'ici 2030.

Plusieurs de ces projets sont déjà en cours de construction et assureront la croissance en 2026 et 2027. Conforme à son plan de marche, FDE a également repris les activités de développement de son méthane bas-carbone en Lorraine, afin de mutualiser les coûts de forage, prévue notamment pour forer le puits profond d'hydrogène naturel au début de l'année 2026. Ce puits de recherche permet d'évaluer la découverte d'hydrogène naturel dissous faite sur le site de Folschviller, et d'en confirmer le potentiel dans le cadre d'un futur développement, via l'infrastructure de transport mosaHYc (Moselle-Saar-Hydrogène-Conversion) , en cours de construction.

Pour rappel, FDE a également signé un partenariat avec Cemex , une entreprise mondiale des matériaux de construction dans le but de déployer sa technologie exclusive de capture cryogénique du carbone afin de décarboner les émissions de gaz de combustion industriels.

Des perspectives focalisées sur la croissance durable

Au cours de l'exercice 2026, FDE bénéficiera de la consolidation en année pleine d'Alltec et poursuivra la mise en service de plusieurs cogénérations en France, notamment sur les sites d'Angres et de Rouvignies permettant de monétiser les importantes réserves de gaz de mine certifiées du Groupe.

En parallèle, FDE accélère la construction de chacune ses premières unités de production de GNR de 120 GWh par an chacune et de Bio-CO 2 , à Halsa et à Stavanger, en Norvège, ces sites permettent de contribuer au chiffre d'affaires de l'année 2027. La mise en œuvre de son projet de production d'hydrogène bas carbone à Agder se poursuit conformément au planning communiqué, avec une mise en production de 8 tonnes par jour d'hydrogène décarboné attendue d'ici la fin de l'année 2026.

En parallèle de ces développements, FDE maintiendra une gestion stricte des coûts d'investissements et d'exploitation, ainsi que l'alignement de la performance opérationnelle de FDE des sociétés récemment acquises en Norvège.

Avec une trésorerie renforcée permettant de poursuivre la politique d'investissement sur un portefeuille de projets robuste, et une équipe expérimentée et complémentaire, FDE est idéalement positionné pour poursuivre le déploiement de sa stratégie de croissance à un rythme soutenu et atteindre ses objectifs à horizon 2030 :

Un chiffre d'affaires annuel de plus de 175 M€ (soit une croissance moyenne de plus de 40% par an)

(soit une croissance moyenne de plus de 40% par an) Un EBITDA de plus de 85 M€

Plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq évitées par an grâce à ses sources de production d'énergie bas carbone

CHIFFRES CL É S SUR L'EXERCICE 2025

Compte de résultat consolidé*

En milliers d'euros Exercice fiscal

2024

Exercice fiscal

2025 Chiffre d'affaires 31 446 30 369 EBITDA

% du CA 19 728

63% 17 277

57% Résultat opérationnel

% du CA 15 888

51% 12 150

40% Résultat financier (2 651) (5 882) Part dans le résultat des entreprises associées – non opérationnel (1 296) (898) Impôts courants et différés (2 804) (2 209) Résultat net part du Groupe

% du CA

Intérêts minoritaires

Résultat net 9 721

31%

(583)

9 138 3 677

12%

(516)

3 161

Bilan consolidé*

En milliers d'euros Exercice fiscal

2024 Exercice fiscal

2025 Ecart d'acquisition 9 705 9 043 Actifs d'exploration 39 101 39 283 Droits miniers prouvés 23 752 23 546 Immobilisations corporelles 49 808 76 837 Participations dans les entreprises associées et coentreprises 8 337 9 816 Autres actifs 21 385 38 331 Trésorerie et équivalents 47 618 62 575 Total actifs 199 706 259 431 Capitaux propres (part du Groupe) 90 472 86 094 Dette financière (CT et LT) 82 550 125 033 Provisions (CT et LT) 3 876 3 656 Autres passifs 32 131 44 647 Total passifs 199 706 259 431

*Ces chiffres sont issus des comptes pour lesquels les procédures d'audit sont en cours d'audit.

