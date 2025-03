LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : FDE : Solide performance opérationnelle au 1er semestre 2025 avec une accélération des investissements stratégiques pour une croissance future

FDE : Solide performance opérationnelle au 1 er semestre 2025 avec une accélération des investissements stratégiques pour une croissance future

Pontpierre, France, le 25 mars 2025 – FDE (Euronext – FDE ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce des résultats semestriels robustes pour l'exercice 2025 (S1 2025), avec un maintien de sa rentabilité opérationnelle malgré l'intégration de nouvelles structures norvégiennes de projets dans le périmètre de consolidation, et un contexte de normalisation des prix de l'énergie.

Faits marquants du S1 2025

Forte résilience financière : malgré une baisse de plus de 60% des prix de l'électricité, la marge d'EBITDA atteint 53%, ou 63% hors Greenstat et hors retraitement IFRS des actions gratuites, ce qui reste supérieur aux objectifs 2030 du Groupe ;

malgré une baisse de plus de 60% des prix de l'électricité, la marge d'EBITDA atteint 53%, ou 63% hors Greenstat et hors retraitement IFRS des actions gratuites, ce qui reste supérieur aux objectifs 2030 du Groupe ; Structure financière renforcée : trésorerie de 49,6 M€, en hausse de 2,0 M€ par rapport au 30 juin 2024 ;

: trésorerie de 49,6 M€, en hausse de 2,0 M€ par rapport au 30 juin 2024 ; Investissements stratégiques soutenus : plus de 10 M€ déployés au S1 2025 pour préparer la forte croissance attendue dès 2026 ;

plus de 10 M€ déployés au S1 2025 pour préparer la forte croissance attendue dès 2026 ; Renforcement de la plateforme énergétique européenne avec l'intégration de Greenstat et l'exploitation de la ferme solaire de 45 MW à Petjnik (société Drin Energija).

Comptes consolidés audités

En milliers d'euros S1 2025

Juill. - Déc S1 2024

Juill. - Déc Chiffre d'affaires 12 197 17 395 EBITDA

% du CA 6 520

53% 10 837

62% Résultat opérationnel

% du CA 4 472

37% 8 968

52% Résultat financier (2 241) (1 394) Part dans le résultat des entreprises associées - non opérationnel (361) Impôts courants et différés (225) (1 410) Résultat net part du Groupe

% du CA

Intérêts minoritaires

Résultat net 1 810

15%

(165)

1 645 6 302

36%

(139)

6 163

Solide performance opérationnelle dans un contexte de transition stratégique

Le chiffre d'affaires consolidé atteint 12,2 M€ au premier semestre 2025 (15,5 M€ dans le cadre d'une consolidation de l'actif en Bosnie « Drin Energija » par intégration globale). Cette évolution reflète principalement la normalisation des prix de l'énergie, après deux années exceptionnelles caractérisées par des prix historiquement élevés.

Dans ce contexte de marché exigeant, FDE démontre la résilience de son modèle économique en maintenant une marge d'EBITDA de 63%, hors Greenstat et hors retraitement IFRS des actions gratuites, ce qui est supérieur aux objectifs 2030 du Groupe. Cette performance illustre ainsi la pertinence des investissements réalisés et l'efficacité opérationnelle du Groupe.

La reprise de l'injection de gaz dans le réseau de transport NaTran (ex-GRTgaz) en octobre 2024, après une longue indisponibilité, ainsi que la contribution croissante des projets photovoltaïques norvégiens et notamment la construction d'une des plus grosses centrales solaires en toiture de Norvège (2,3 MW) pour contribuer à la décarbonation d'un datacenter, permettent d'anticiper une dynamique positive pour le second semestre.

Une plateforme de croissance solidement financée

La structure financière de FDE s'est renforcée avec une trésorerie disponible de 49,6 M€ , en progression de 2,0 M€ par rapport au 30 juin 2024. Cette amélioration s'appuie sur :

Une génération de cash opérationnel robuste, et ;

La levée de plus de 17 M€ de financements à destination des futurs cash flows du Groupe.

Cette position financière privilégiée permet aussi au Groupe de poursuivre sa politique d'investissements soutenue, tout en maintenant un ratio d'endettement net autour de 55% des fonds propres.

Le soutien croissant des institutions financières au modèle innovant de FDE illustre la confiance des marchés dans sa capacité à déployer des solutions énergétiques à fort impact environnemental et économique, avec un coût du capital optimisé.

Accélération stratégique vers les énergies d'avenir génératrices de forte croissance

Le Groupe intensifie significativement ses investissements sur ce semestre, avec plus de 10 M€ engagés, principalement dans :

L'expansion du parc de cogénérations avec 4 nouvelles installations installées qui seront opérationnelles dès 2025 ;

avec 4 nouvelles installations installées qui seront opérationnelles dès 2025 ; La mise en service de la centrale au sol de 5,8 MWc à Engene, en Norvège, en opération depuis début mars 2025 ;

à Engene, en Norvège, en opération depuis début mars 2025 ; Le déploiement de deux unités norvégiennes de production de Gaz Naturel Renouvelable de 100 GWh/an chacune à Stavanger et Halsa, qui rentreront en activité début 2026 ;

de 100 GWh/an chacune à Stavanger et Halsa, qui rentreront en activité début 2026 ; La construction du plus gros site de de production d'hydrogène par électrolyse sur le port de Kristiansand (Agder Hydrogen Hub) , un projet phare de 60 MW de production d'hydrogène renouvelable au cœur de la vallée hydrogène norvégienne, et ;

, un projet phare de 60 MW de production d'hydrogène renouvelable au cœur de la vallée hydrogène norvégienne, et ; L'évaluation de la découverte majeure d'hydrogène naturel , confirmée en 2024, positionnant FDE à l'avant-garde de cette filière d'avenir.

Ces investissements stratégiques devraient générer plus de 30 M€ de chiffre d'affaires annuel additionnel dès 2026, marquant le début d'une nouvelle phase de croissance accélérée pour le Groupe.

Perspectives 2030 confirmées : capitaliser sur la transition énergétique européenne

Chiffre d'Affaires supérieur à 175 millions d'euros

EBITDA supérieur à 85 millions d'euros

Plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO2 eq évitées par an

