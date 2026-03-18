LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : FDE renforce sa gouvernance avec la nomination de Jonathan Ludmir en qualité d'observateur du Conseil d'administration

FDE renforce sa gouvernance avec la nomination de Jonathan Ludmir en qualité d'observateur du Conseil d'administration

Une nomination qui témoigne de la confiance d'un nouvel investisseur institutionnel spécialiste de l'infrastructure dans FDE

Pontpierre, France, le 18 mars 2026 - FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie bas carbone, annonce la nomination prochaine de Jonathan Ludmir, représentant d'InfraWealth Capital SF (« InfraWealth ») en qualité d'observateur du Conseil d'Administration. Cette nomination s'inscrit dans une logique de représentation actionnariale liée à la participation significative d'InfraWealth au capital de FDE et a vocation, à terme, à se traduire par une représentation au sein du Conseil d'Administration, sous réserve notamment des décisions des organes de gouvernance.

Un actionnariat engagé au service de la stratégie

Cette nomination intervient dans le contexte de la participation significative d'InfraWealth au capital de La Française de l'Énergie (FDE), à hauteur de 5,7%. Elle traduit la confiance d'un investisseur institutionnel spécialiste de l'infrastructure et de l'énergie dans la stratégie du Groupe consistant à construire, détenir et gérer des actifs réels productifs et profitables dédiés aux énergies bas carbone telles que le gaz, l'électricité, l'hydrogène et la chaleur, clefs pour faire face aux enjeux climatiques et de souveraineté énergétique.

Un renforcement de la gouvernance d'entreprise

L'arrivée de Jonathan Ludmir au Conseil d'Administration en qualité d'observateur s'inscrit dans une démarche continue d'amélioration de la gouvernance de FDE dédiée à la création pérenne de valeur pour l'ensemble des actionnaires. Cette démarche reflète également l'intérêt de disposer d'une représentation actionnariale forte au sein du Conseil, afin d'enrichir les échanges sur l'allocation du capital, les priorités stratégiques et les meilleures pratiques de gouvernance.

L'implication d'InfraWealth permet également de bénéficier du soutien de Clearway Capital, co?investisseur d'InfraWealth, qui dispose d'une expertise approfondie des marchés cotés et des meilleures pratiques de gouvernance, permettant ainsi de compléter l'expérience transactionnelle et d'allocation disciplinée du capital qu'InfraWealth a développée.

Un spécialiste de l'infrastructure

Fort d'une expérience internationale dans l'investissement en infrastructures énergétiques, Jonathan Ludmir apporte une vision globale et une connaissance approfondie des enjeux du secteur. M. Ludmir a contribué avec succès à structurer d'importants financements dans le cadre de diverses opérations dédiées à des projets d'infrastructure, où il agit en tant que partenaire minoritaire actif auprès de fonds et d'opérateurs tels que FDE. Son expertise en matière de développement de projets et de stratégie d'investissement constitue un atout précieux pour accompagner FDE dans sa trajectoire de croissance. Il permettra au Conseil d'Administration de bénéficier de compétences complémentaires et d'une expertise reconnue dans le secteur de l'énergie et des infrastructures, enrichissant ainsi les réflexions stratégiques du Groupe.

Julien Moulin, Président du Conseil d'administration de FDE déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Jonathan Ludmir en qualité d'observateur au sein de notre Conseil d'Administration. Sa nomination reflète la qualité de notre relation avec InfraWealth, actionnaire engagé qui partage notre vision du marché de l'énergie et notre stratégie de développement du Groupe. Son expérience internationale et sa connaissance des acteurs de l'infrastructure seront des atouts précieux pour accompagner notre stratégie de croissance en tant qu'opérateur d'infrastructures de premier plan. »

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À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuit court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

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