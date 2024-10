LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : FDE récompensée pour son engagement ESG par la notation EthiFinance ESG Ratings

FDE récompensée pour son engagement ESG

par la notation EthiFinance ESG Ratings

Pontpierre, France, le 14 octobre 2024 – La Française de l'Énergie (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), est fière d'annoncer la publication de sa nouvelle notation EthiFinance ESG Ratings (anciennement Gaïa Research), qui évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) des entreprises cotées sur les marchés européens. Cette étape consolide la position de leader de FDE parmi les PME du secteur énergétique.

Une performance ESG en forte croissance

FDE a obtenu une note globale de 69/100 , en hausse à nouveau par rapport à 65/100 en 2023. Cette excellente note met en lumière la politique environnementale et sociale proactive du Groupe.

FDE surpasse significativement ses pairs, se distinguant ainsi parmi les 82 entreprises du secteur Énergie qui constituent le benchmark utilisé par EthiFinance ESG Ratings. Ce succès témoigne de l'engagement indéfectible de notre groupe en matière de responsabilité sociale et de lutte contre le changement climatique.

EthiFinance ESG Ratings est désormais l'agence de notation incontournable pour les entreprises intermédiaires françaises. Grâce à une évaluation rigoureuse sur plus de 140 critères extra-financiers, l'agence mesure l'engagement des entreprises en matière d'Environnement, de Social, de Gouvernance et d'interactions avec les Parties Prenantes Externes (ESG-PPE).

Une Vision Axée sur l'Avenir

Julien Moulin, Président de FDE, déclare : « Les enjeux RSE sont au cœur de notre mission. Nous nous engageons à réduire l'empreinte carbone de l'énergie utilisée sur les territoires où nous opérons tout en soutenant le développement local . Seule entreprise productrice d'énergies, cotée à la bourse sur Euronext Paris, affichant une empreinte carbone négative , nous sommes fiers que notre notation ESG par EthiFinance ESG Ratings confirme notre contribution unique et avant-gardiste à l'objectif collectif de neutralité carbone, avec des impacts positifs tangibles. ».

En investissant dans FDE, les investisseurs soutiennent donc non seulement une entreprise performante , mais également un modèle d'affaires qui place la durabilité et la responsabilité sociale au cœur de sa stratégie.

Les objectifs 2030 de FDE consistent en un chiffre d'affaires annuel de plus de 175 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation de 85 millions d'euros, ainsi que l'évitement de plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq par an.

Prochain événement :

Résultats annuels 2024, le 23 octobre 2024

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro.

Spécialiste du circuits court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés .

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le "Groupe"). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie.