LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : FDE : Financement stratégique Bpifrance de 10 M EUR pour accélérer la production d'énergie bas carbone en Europe

FDE : Financement stratégique Bpifrance de 10 M€ pour accélérer la production d'énergie bas carbone en Europe

Pontpierre, le 13 mars 2025 – FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), pionnier de la production d'énergie bas carbone, annonce l'obtention de deux prêts stratégiques auprès de Bpifrance pour un montant total de 10 M€ , renforçant significativement sa capacité d'investissement.

Cette opération financière majeure a été sécurisée à des conditions favorables , soulignant la confiance renouvelée des partenaires financiers institutionnels dans le modèle économique de FDE, dont la résilience est attestée par une génération de trésorerie récurrente et robuste combinée à un bilan solide.

Financement structuré pour une croissance durable

Le "Prêt Croissance Relance" de 10 ans permettra à FDE d'accélérer son expansion stratégique, tant sur le marché français qu'à l'international, au-delà de ses projets existants et de son portefeuille déjà sécurisé.

Parallèlement, le "Prêt Vert" de 5 ans bénéficie d'une garantie à 50% par le Fonds national "Fonds Prêt Vert 4" dans le cadre du Plan France Relance . Ce financement est spécifiquement destiné à amplifier les initiatives environnementales d'impact de FDE, dont l'ambition est d'éviter plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO 2 annuelles d'ici 2030 .

Performance environnementale mesurable

Avec une capacité de production électrique actuellement installée de 22,5 MW, FDE permet déjà d'éviter plus de 3,5 millions de tonnes de CO 2 équivalent chaque année , positionnant le Groupe comme un acteur clé de la transition énergétique européenne.

Accélération stratégique sur les marchés à forte croissance

Ces ressources financières additionnelles permettront à FDE d'intensifier son développement sur des segments stratégiques à fort potentiel, notamment celui de l'hydrogène bas carbone en France et à l'international , consolidant ainsi sa position d'acteur innovant dans le secteur critique de l'énergie.

Julien Moulin, Président de FDE, déclare : « Ce financement structuré témoigne de la solidité de notre modèle économique et de la confiance des institutions financières dans notre stratégie de croissance durable. Ces nouvelles ressources nous permettront d'accélérer notre développement tout en renforçant notre impact environnemental positif, créant ainsi une valeur significative pour nos actionnaires et l'ensemble de nos parties prenantes. »

Yannick Da Costa, Directeur Régional de Bpifrance Lille, souligne : « FDE incarne parfaitement le type d'entreprise innovante que Bpifrance s'engage à soutenir dans le cadre de la transition énergétique. Son modèle unique combinant performance économique et impact environnemental mesurable représente un cas d'investissement particulièrement attractif, parfaitement aligné. »

Perspectives financières confirmées pour 2030

Chiffre d'Affaires supérieur à 175 millions d'euros

EBITDA supérieur à 85 millions d'euros

Plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq évitées par an

Prochain RDV :

Résultats du 1 er semestre 2025 : 25 mars 2025

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

