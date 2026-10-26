LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : FDE annonce une première cession d'actifs dans le cadre du programme de rationalisation de son portefeuille

FDE annonce une première cession d'actifs dans le cadre du programme de rationalisation de son portefeuille

Pontpierre, France, le 26 octobre 2026 - FDE (FDE - Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur indépendant d'énergie bas carbone, annonce que sa filiale norvégienne Greenstat AS a conclu un accord de cession d'actions en vue de vendre l'intégralité de sa participation de 56,04 % dans Elgane Vind AS , une société de développement éolien en Norvège, à Zephyr AS.

Cette transaction constitue la première cession d'actifs conclue dans le cadre du programme de rationalisation du portefeuille du Groupe annoncé le 6 octobre 2026. Elle marque la première étape de la cession des actifs non stratégiques et du recentrage des ressources de FDE sur ses activités clés génératrices de flux de trésorerie.

L'accord porte sur l'ensemble des 14 010 actions détenues par Greenstat dans Elgane Vind AS et prévoit une contrepartie pouvant atteindre 4 millions de NOK (environ 0,34 million d'euros) : 1,7 million de NOK payable à la conclusion de la transaction et 2,3 millions de NOK supplémentaires subordonnés à l'obtention d'une décision finale d'investissement pour le projet, conformément aux termes contractuels. La finalisation de la transaction reste soumise au respect ou à la levée des conditions énoncées dans l'accord. Une fois la transaction finalisée, Greenstat ne détiendra plus aucune participation dans Elgane Vind AS.

« FDE et Greenstat ont établi des bases solides pour Elgane Vind grâce à un développement de projet rigoureux et à une attention particulière portée à l'engagement local . Zephyr se réjouit de s'appuyer sur ce travail et de faire passer le projet à sa prochaine étape », a déclaré Olav Rommetveit, Directeur Général de Zephyr AS.

Un portefeuille d'actifs plus ciblé et une allocation de capital rigoureuse

La cession de cet actif éolien périphérique s'inscrit dans la stratégie d'allocation de capital plus sélective de FDE . Le Groupe donne la priorité à ses activités et actifs clés qui génèrent, ou sont sur le point de générer, des flux de trésorerie, notamment dans les secteurs du gaz de mine et du biogaz, soutenus par des contrats à long terme et une création de valeur clairement identifiée.

En rationalisant son portefeuille d'actifs , FDE vise à concentrer l'attention de la direction, les ressources de développement et les capitaux sur ces priorités. Le produit de la cession contribuera aux objectifs de préservation de la trésorerie du Groupe, tandis que la contrepartie conditionnelle permet de conserver un intérêt économique dans le développement futur du projet .

« Cette cession reflète notre rigueur : nous concentrons nos capitaux et nos équipes sur les actifs qui génèrent des flux de trésorerie dès aujourd'hui, notamment le gaz de mine et le biogaz », a déclaré Antoine Forcinal, Directeur Général de FDE.

FDE reste axé sur la performance opérationnelle, la discipline d'investissement et la génération de flux de trésorerie durables et récurrents dans l'ensemble de ses métiers clés.

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