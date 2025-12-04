LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Démarrage du premier puits profond dédié à l'hydrogène naturel 8,8 M EUR de subventions obtenues pour le projet

Pontpierre, France, le 4 décembre 2025 - FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergies bas carbone, a démarré le forage, en Moselle, du puits profond, PTH-2, dédié à l'hydrogène naturel.

Cette opération s'inscrit dans la continuité de la découverte du gisement d'hydrogène naturel faite en 2023 par FDE et s'effectue dans le cadre du programme de Recherche et Développement REGALOR II , piloté par le Groupe en partenariat avec l'Université de Lorraine, le CNRS, le BRGM et SOLEXPERTS.

Puits profond dédié à l' hydrogène naturel en Lorraine : une première mondiale

Lors des travaux effectués en 2023 dans le cadre du programme de recherches REGALOR I, des concentrations élevées d'hydrogène naturel dissous ont été mesurées de manière continue sur le puits de Folschviller 1A.

Avec le lancement du nouveau puits dédié, PTH-2, FDE innove davantage et franchit une nouvelle étape en ciblant directement la zone de formation de l'hydrogène dans le sous-sol, afin de mesurer la concentration d'hydrogène en profondeur (3000 mètres de profondeur) et d'évaluer plus précisément les volumes présents.

Le programme REGALOR II a également pour objectif de tester la nouvelle génération d'équipements de mesure (sondes SysMoG), confirmer la genèse de cette énergie primaire et en certifier la quantité. Alors que le forage du puits PTH-2 sur la commune de Pontpierre prendra environ trois mois, les mesures, analyses et interprétations continueront pendant deux ans.

En parallèle, le Groupe continue les démarches pour l'obtention du permis exclusif de recherche des « Trois-Evêchés » sur toute l'étendue du bassin Lorrain. La demande de permis déposée couvre une superficie de 2,254 km², sur laquelle FDE prévoit la réalisation de nouvelles mesures de concentration et de volumes d'hydrogène présents notamment dans des puits existants.

Un projet stratégique soutenu par la Région Grand Est et l'Union Européenne

REGALOR II est soutenu par la Région Grand-Est et l'Union Européenne via le Fonds de Transition Juste qui a octroyé une subvention de 8,8 M€ au programme de recherche dirigé par FDE , soulignant à nouveau le haut niveau de compétences techniques et opérationnelles du Groupe.

Les travaux menés dans le cadre de REGALOR II constituent une étape indispensable et stratégique pour la production de cette nouvelle énergie bas carbone qui pourrait aboutir à horizon 2030 .

Le tissu industriel régional manifeste, dès à présent, un grand intérêt pour ce projet qui pourrait fortement contribuer au double effort de décarbonation et de réindustrialisation de la Grande Région (Grand Est, Wallonie, Luxembourg, Sarre et Rhénanie-Palatine), confirmant la pertinence des solutions énergétiques bas carbone développées par FDE.

FDE réitère ses objectifs 2030 de chiffre d'affaires annuel de plus de 175 M€, d'un EBITDA supérieur à 85 M€, combinés à plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq évitées par an.

Prochain RDV :

Assemblée générale des actionnaires : le 5 décembre à 14h30

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuit court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

