LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Chiffre d'affaires du 1er Trimestre 2026 Chiffre d'affaires en croissance de 32,4% Objectifs 2030 confirmés

Chiffre d'affaires du 1 er Trimestre 2026

Chiffre d'affaires en croissance de 32,4%

Objectifs 2030 confirmés

Pontpierre, France, le 27 octobre 2025 - FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergies bas carbone, publie son chiffre d'affaires pour le premier trimestre au 30 septembre 2025 de son exercice fiscal 2026.

Chiffre d'affaires de 6,6 M€, en croissance de 32,4%, porté en particulier par une augmentation des volumes de gaz produits et la consolidation d'Alltec

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 s'est établi à 6,6 M€ (8,2 M€ en utilisant la méthode de mise en équivalence de l'entité Drin Energija, détenant Petjnik, la centrale solaire en opération en Bosnie) , contre 5,0 M€ au premier trimestre 2025.

L'activité Gaz a réalisé un trimestre plein et a généré un chiffre d'affaires de 1,8 M€, en lien avec la disponibilité du réseau NaTran et un arbitrage en faveur de l'injection de gaz sur le site d'Avion. FDE poursuit par ailleurs ses échanges sur la conciliation en parallèle des procédures juridiques pour s'assurer de la disponibilité future du réseau d'injection et obtenir réparation des pertes passées.

Le chiffre d'affaires de l'activité Électricité s'est établi à 2,5 M€ , toujours marqué par la normalisation du niveau des prix du marché de l'électricité en France et des travaux de maintenance programmés sur trois cogénérations.

Le chiffre d'affaires du Groupe bénéficie par ailleurs de la consolidation depuis février 2025 d' Alltec , dont le revenu a atteint 2,0 M€ au cours du premier trimestre de l'exercice.

Poursuite du programme d'investissements à un rythme soutenu

FDE dispose d'un important pipeline de projets d'unités de production d'énergie bas carbone qui lui assurera une croissance très forte sur les prochaines années. La réalisation de plusieurs de ces projets a déjà commencé sur ce trimestre.

Quatre unités de cogénération, dont la construction est d'ores et déjà finalisée dans les Hauts-de-France, devraient entrer en service très prochainement, au lendemain de l'octroi des dernières autorisations .

En Norvège, la construction des deux premiers projets d'unités de production de Bio-CO 2 et de GNR, chacun ayant une capacité annuelle de plus de 120 GWh , progresse à Stavanger et à Halsa, en parallèle de l'obtention des différentes autorisations. La préparation du site de production d'hydrogène vert de 20 MW d'électrolyseurs à Agder avance comme prévu, tant en termes de budget que de calendrier. Ces trois projets norvégiens devraient rentrer progressivement en production à partir de l'exercice 2027.

En Lorraine, FDE a repris en octobre les activités de développement de méthane bas-carbone et va lancer le forage du puits profond d'hydrogène naturel au début de l'année 2026, afin d'évaluer plus précisément la découverte d'hydrogène naturel dissous faite sur le site de Folschviller. Cela permettra d'en confirmer le potentiel en amont d'un futur développement industriel dont l'attractivité pourrait être renforcée avec la mise en service d'une des toutes premières canalisations dédiées à l'hydrogène entre la France et l'Allemagne.

Au cours de l'exercice 2026 , le Groupe devrait ainsi investir environ 95 M€ pour la réalisation de ces projets d'investissements, dont une part bénéficie de subventions au regard de l'impact très favorable des activités de production d'énergie bas carbone de FDE sur les émissions de CO 2 .

Fidèle à sa discipline financière et sa performance opérationnelle qui s'est améliorée par rapport à l'exercice précèdent à périmètre constant, FDE maintient une gestion rigoureuse de ses coûts d'investissement et d'exploitation et travaille à l'harmonisation des performances opérationnelles des filiales norvégiennes récemment acquises avec les standards du Groupe.

FDE réitère ainsi ses objectifs 2030 de chiffre d'affaires annuel de plus de 175 M€, d'un EBITDA supérieur à 85 M€, combinés à plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq évités par an.

Prochain RDV :

Présentation des résultats annuels FY 2025 et T1 2026 : le 28 octobre 2025 à 11h

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code : FDE.PA Bloomberg code : FDE.FP Contact Presse

contact@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51 Relations Investisseurs

i r@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuit court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE ( www.francaisedelenergie.fr ). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs.