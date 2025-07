LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Chiffre d'affaires annuel 2025 de 29,2 M EUR (c. 34 M EUR en intégration globale) Pipeline de croissance robuste Objectifs 2030 confirmés

Chiffre d'affaires annuel 2025 de 29,2 M€

(c. 34 M€ en intégration globale)

Pipeline de croissance robuste

Objectifs 2030 confirmés

Pontpierre, France, le 22 juillet 2025 – La Française de l'Énergie (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, démontre la résilience de son modèle économique avec un chiffre d'affaires annuel de 29,2 M€ sur l'exercice fiscal 2025 (plus de 34 M€ en intégration globale de l'entité Drin Energija, détenant Petjnik, ferme solaire d'une capacité installée de 45 MW en opération) .

En millions d'euros FY 2025 FY 2024 Chiffre d'affaires S1

(juill. – déc.) 12,2 17,4 Chiffre d'affaires S2*

(jan. – juin) 17,0 14,0 Chiffre d'affaires annuel 29,2 31,4

* Chiffres non audités

Revenus stables dans un marché de l'électricité en forte baisse, en amont de la mise en production de nouvelles cogénérations

Les revenus issus de la production d'électricité s'établissent à 12,9 M€ sur l'exercice 2025, dans un marché du prix de l'énergie en repli de plus de 35%.

La première centrale photovoltaïque du groupe en Norvège, Engene Solar, d'une capacité de 5 MW a été mise en service en mars 2025 , contribuant au renforcement du portefeuille de production renouvelable du Groupe.

FDE est également en phase finale pour mettre en service quatre cogénérations supplémentaires dans les Hauts-de-France, n'attendant qu'un dernier document administratif pour se connecter aux ouvrages existants. Dès son obtention, les sites d'Angres et de Rouvignies pourront démarrer leur production et contribuer significativement au chiffre d'affaires de 2026 .

Ces revenus issus de l'électricité restent ainsi un contributeur majeur du chiffre d'affaires du Groupe (à périmètre constant) et illustrent la solidité des actifs de production dans un environnement de marché normalisé.

Croissance soutenue de l'activité gaz malgré les contraintes de réseau

L'activité de production de gaz enregistre une tendance haussière en 2025 , avec un chiffre d'affaires de 8 M€ (c.+9 % sur l'année). Cette performance, confirmant la résilience de l'outil de production dans un environnement contraint, est d'autant plus notable qu'elle intervient dans un contexte perturbé par une nouvelle indisponibilité du réseau de transport de gaz opéré par NaTran en 2024 .

Pour rappel, le Groupe poursuit par ailleurs les démarches juridiques pour obtenir réparation des préjudices subis du fait de la non-disponibilité du réseau imposée par NaTran depuis 2019.

Expansion en Norvège avec une capacité d'exécution renforcée et un pipeline de projets à forte valeur ajoutée

Les revenus de Greenstat s'élèvent à 3,0 M€ sur l'exercice, principalement portés par les travaux EPC (Engineering, Procurement and Construction) liés à ses projets photovoltaïques.

L'acquisition à 100 % d'Alltec en février 2025 contribue pour 4,8 M€ de revenus sur cet exercice, provenant de solutions EPC pour des projets bas-carbones en Norvège.

Au-delà de ces revenus externes, ces intégrations renforcent significativement la croissance des activités de Gaz Naturel Renouvelable (GNR) et d'hydrogène du Groupe en Norvège, facilitant ainsi le développement efficace de projets clés à couts optimisés, comme ses unités de production de GNR de 100 GWh/an de capacité à Stavanger, Alver et Halsa, ainsi que le projet de 20 MW d'électrolyser à Agder.

Ces projets viendront en exploitation courant 2026 et contribueront pour plus de 50,0 M€ de chiffres d'affaires dans le futur.

Des leviers de croissance organiques renforcés par une structure financière optimisée

L'ensemble de ces projets constituera rapidement un levier de croissance majeur pour le Groupe, FDE disposant par ailleurs des ressources financières nécessaires pour déployer pleinement sa stratégie de développement .

Le Groupe a récemment travaillé avec les agences d'innovation et de développement durables en Norvège et ses partenaires financiers sur des solutions de subventions et de financement les plus pertinentes pour accompagner la stratégie de développement du Groupe.

Fort de cette dynamique, le projet Halsa porté par Halsa Biogass AS, filiale norvégienne de FDE, a obtenu ce mois-ci une subvention de l'agence environnementale norvégienne de 78 M NOK , représentant plus de 15 % du montant total de l'investissement prévu.

FDE a par ailleurs renforcé sa structure financière et a obtenu un prêt ESG de la Société Générale de 5 M€ d'une durée de 5 ans et à un taux inférieur à 3% par an, optimisant ainsi son coût du capital, tout en poursuivant son plan d'investissements et en renforçant son engagement en faveur de la transition environnementale.

Julien Moulin, Président de FDE – « Ces résultats 2025 démontrent la robustesse de notre modèle dans un environnement énergétique volatil. Avec un pipeline de projets sécurisés de plus de 100 M€ et une structure financière renforcée, nous sommes parfaitement positionnés pour accélérer notre croissance tout en respectant nos engagements climatiques. Chaque euro investi nous rapproche de nos objectifs financiers et extra-financiers 2030. »

FDE réitère ainsi ses objectifs 2030 de chiffre d'affaires annuel de plus de 175 M€, un EBITDA supérieur à 85 M€, combinés à plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq par an.

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

