LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Pontpierre, France, le 07 janvier 2025 – La Française de l'Énergie (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), déclare qu'au titre du contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe), à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3,296 titres,

56,791.51 euros en espèces.

Au cours du 2 nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

A l'achat : 8,946 titres pour un montant total de 237,235.66 € (345 transactions),

A la vente : 10,132 titres pour un montant total de 271,717.81 € (262 transactions).

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4,482 titres,

23,343.24 euros en espèces.

Prochain évènement :

Chiffres d'affaires 1 er semestre FY25 : 22 janvier 2025

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code: FDE.PA Bloomberg code: FDE.FP Contact Presse

contact@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51 Relations Investisseurs

ir@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuits court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés .

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE ( www.francaisedelenergie.fr ). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs