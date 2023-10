La Française : Andrea Bertocchini nommé Head of Benelux & Nordics

(AOF) - La Française, groupe de gestion multi-expertises avec plus de 45 milliards d’euros en actifs sous gestion a nommé Andrea Bertocchini au poste de Head of Benelux & Nordics. En poste depuis le 2 octobre dernier, il intègre la Direction du Développement International, sous la responsabilité de Gerardo Duplat, Head of International Business Development. Andrea Bertocchini bénéficie de vingt ans d'expérience internationale dans la gestion d'actifs et apporte aux investisseurs une solide connaissance des actifs réels et cotés ainsi qu'une maîtrise des relations transculturelles.

Il a débuté sa carrière chez Carmignac en 2003 au Luxembourg avant de rejoindre en 2006 Chahine Capital en tant que Institutional Sales Manager. En 2010, il rejoint BNP Paribas Real Estate Investment Management en tant que Business Development Manager – Benelux, Switzerland et UK, acquérant ainsi une expertise en immobilier qu'il mettra au service des investisseurs institutionnels pour leurs allocations.

Il entame par la suite une longue expérience de neuf ans avec La Francaise durant laquelle il développe l'activité du groupe d'abord au Benelux, puis dans les Nordics et enfin en Italie.

Avant de rejoindre à nouveau La Française en 2023, il a passé deux années chez Tobam en tant que Managing Director, Head of Sales EAFE.