La Française AM et Crédit Mutuel AM fusionnent

(AOF) - Les deux filiales du Groupe La Française, La Française Asset Management et Crédit Mutuel Asset Management ont fusionné avec effet au 1er mai 2024. La nouvelle société de gestion constituée, Crédit Mutuel Asset Management gère désormais 86 milliards d’euros d’actifs et compte 172 collaborateurs, basés en France et en Allemagne.

Cette opération intervient dans le périmètre du groupe La Française, holding de la gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, 9e groupe bancaire de la zone euro par la taille de bilan.

Ce dernier entend ainsi renforcer sa place sur le marché de l'asset management en regroupant ses sociétés de gestion au sein d'un modèle multi-spécialistes.

Eliana de Abreu, directrice générale de Crédit Mutuel Asset Management, s'appuie sur l'expertise de Jean-Louis Delhay, CIO et directeur de la gestion diversifiée, ainsi que sur une équipe expérimentée de directeurs de gestion, composée de Christophe Besson et Caroline Lamy pour les actions, Paul Gurzal et Julien Maio pour les taux, Paul Gurzal pour la gestion quantitative, Marie Lassegnore pour l'analyse financière et extra-financière, et Mickael Bonomo pour les fonctions support (middle office, data management, reporting, etc.).