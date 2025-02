La Française AM: Alexandre Menendez prend la tête du pôle "Client Portfolio Management"

(AOF) - La Française, filière de gestion d'actifs multi-spécialiste de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, annonce la création du pôle "Client Portfolio Management" et la nomination d’Alexandre Menendez à sa tête. Basé à Paris, il sera directement rattaché à Gerardo Duplat, head of business development. Dans ses nouvelles fonctions, Alexandre Menendez a pour mission de valoriser l’expertise du groupe sur les actifs côtés et d’assurer la liaison entre les équipes de gestion de Crédit Mutuel Asset Management et celles du développement commercial de La Française.

Diplômé d'un master en Finance de l'ESCP et titulaire de la certification CFA, Alexandre Menendez a 18 ans d'expérience dans la gestion d'actifs. Il était depuis 2020 head of fixed income - senior portfolio manager chez Eleva Capital.