La Française accueille Caroline Bernard pour la distribution externe

(NEWSManagers.com) - La Française a recruté Caroline Bernard en tant que responsable des relations plateformes - France pour renforcer son équipe de développement dédiée à la distribution externe pour la France. Elle est placée sous la direction de Maryline Petitjean, directrice commerciale comptes stratégiques - France.

Caroline Bernard était jusquà présent commerciale (Sales) chez Rothschild & Co AM Europe. Elle a débuté sa carrière en 1995 en salle de marchés avec NM Rothschild & Sons à Paris puis à Londres avant d’entreprendre une carrière de près de treize ans avec la plateforme de distribution de Rothschild, Sélection R. En qualité de directeur du développement, elle était notamment responsable des relations avec les CGPI, les sociétés de gestion et les compagnies d’assurances. Par la suite, elle est nommée directeur général adjoint de la plateforme Sélection 1818 (filiale de Rothschild & Cie et de la Banque Privée 1818). Trois ans après, Caroline rejoint la Banque Martin Maurel en tant qu’adjointe du directeur du développement institutionnel de Martin Maurel Gestion.