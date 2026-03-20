La FPI Janus Living valorisée à 5,9 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York

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(Ajout de détails dans l'ensemble du document, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 7) par Pragyan Kalita et Prakhar Srivastava

Les actions de Janus Living JAN.N ont augmenté de 17,5 % lors de leurs débuts à la Bourse de New York vendredi, donnant au fonds d'investissement immobilier américain axé sur les personnes âgées une évaluation de 5,92 milliards de dollars et marquant un tournant vert notable pour le secteur.

Les actions ont ouvert à 23,50 dollars, au-dessus du prix d'offre de 20 dollars. La société de placement immobilier basée à Denver a levé 840 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis jeudi, après avoir vendu 42 millions d'actions dans le haut de la fourchette de 18 à 20 dollars qu'elle s'était fixée.

Le marché américain des introductions en bourse a été inégal, la volatilité du marché ayant entraîné le report ou le retrait de plusieurs inscriptions , bien que l'appétit des investisseurs reste intact pour les entreprises à l'abri des perturbations liées à l'intelligence artificielle et moins exposées aux fluctuations du marché en général.

Les débuts de Janus reflètent la confiance croissante dans la demande démographique de logements pour personnes âgées aux États-Unis, en particulier de la part de la population vieillissante.

"La cohorte des baby-boomers arrive maintenant à l'âge d'or de la construction de logements pour personnes âgées, transformant un thème de longue date en un moteur de bénéfices tangibles", a déclaré David Auerbach, directeur des investissements de Hoya Capital.

La société a rejoint un groupe de sociétés de placement immobilier cotées en bourse spécialisées dans les soins de santé et les logements pour personnes âgées, dont Ventas VTR.N , Welltower WELL.N et Brookdale Senior Living BKD.N , qui couvrent les logements pour personnes âgées ainsi que les cabinets médicaux et les établissements de soins.

"Les FPI ont passé les dernières années dans un environnement où les capitaux étaient limités. Le fait que cette transaction arrive sur le marché est remarquable et signale potentiellement un début de normalisation", a déclaré Auerbach.

La dépendance minimale de Janus à l'égard des programmes de remboursement gouvernementaux favorise des flux de trésorerie plus stables et plus prévisibles, a indiqué la société dans son prospectus.

En 2025, Janus a enregistré un bénéfice net de 6,4 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 604 millions de dollars, contre une perte nette de 50,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 568,5 millions de dollars l'année précédente.

Janus possède 34 communautés de logements pour personnes âgées dans 10 États, principalement en Floride et au Texas, et se concentre sur les revenus locatifs des logements pour personnes âgées et sur la croissance induite par le vieillissement de la population.

La société de placement immobilier pour personnes âgées s'est séparée de Healthpeak DOC.N au début de l'année.