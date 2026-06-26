La forte hausse des importations a fait grimper le déficit commercial américain de biens à son plus haut niveau depuis 14 mois en mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport, des estimations de croissance du PIB et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* Le déficit commercial des biens s'est creusé de 27,4 % pour atteindre 105,8 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) en mai

* Les importations de biens ont bondi de 3,6 % pour atteindre 313,4 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), leur plus haut niveau depuis 14 mois

* Les exportations de biens ont reculé de 5,4 % pour s'établir à 207,7 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros)

par Lucia Mutikani

Le déficit commercial américain de biens a atteint son plus haut niveau depuis 14 mois en mai, les entreprises ayant accru leurs importations, probablement pour éviter les pénuries et la hausse des prix liées à la guerre au Moyen-Orient, ce qui a incité les économistes à revoir à la baisse leurs estimations de croissance pour le deuxième trimestre. La forte détérioration du déficit commercial de biens, annoncée vendredi par le ministère du Commerce, reflète également un recul des exportations. De récentes enquêtes auprès des entreprises ont mis en évidence une anticipation des commandes par les entreprises. Les commanditaires de ces enquêtes ont attribué ce comportement à la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran, qui a fait grimper les prix du pétrole, des engrais et d’autres matières premières et perturbé le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz. Mais après la signature, la semaine dernière, d’un accord de paix préliminaire entre les États-Unis et l’Iran , les expéditions transitant par le détroit ont repris, entraînant une forte baisse des prix du pétrole . Même si les chaînes d’approvisionnement revenaient à la normale, les économistes ont averti que le déficit commercial resterait probablement élevé en raison d’un boom des investissements dans l’intelligence artificielle qui repose fortement sur les importations.

"L’aggravation du déficit commercial est une mauvaise nouvelle pour la croissance du revenu national, et cela laisse penser que les exportations nettes pourraient également freiner la croissance du PIB réel", a déclaré Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics. "Il vaudrait mieux que le boom de l’IA génère une augmentation correspondante des exportations de services afin de compenser l’afflux d’équipements. Si ce n’est pas le cas, alors cette bulle de l’IA sera une opération perdante pour l’économie."

Le déficit commercial des biens a augmenté de 27,4 % pour atteindre 105,8 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) le mois dernier, son plus haut niveau depuis mars 2025, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un déficit de 85,0 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros). Les importations de biens ont augmenté de 10,9 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), soit 3,6 %, pour atteindre 313,4 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), ce qui constitue également un plus haut depuis 14 mois. Cette hausse a été tirée par une forte augmentation de 6,3 % des importations de véhicules automobiles. Les importations de biens de consommation ont bondi de 5,7 %. Malgré une inflation élevée et les anticipations des ménages selon lesquelles les pressions sur les prix, principalement liées à la guerre en Iran, resteraient fortes, les dépenses de consommation sont restées soutenues, grâce à d’importants remboursements d’impôts cette année et à la reprise du marché boursier.

Vendredi, le dollar s’est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain étaient pour la plupart en baisse.

HAUSSE GÉNÉRALISÉE DES IMPORTATIONS

Les importations de fournitures industrielles, qui incluent le pétrole, ont augmenté de 4,8 %. Les importations de biens d’équipement ont progressé de 0,4 %. Elles ont bondi de 41,9 % en glissement annuel, reflétant la frénésie de dépenses dans le domaine de l’IA.

Les importations de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de boissons ont augmenté de 4,3 %, tandis que celles des autres biens ont progressé de 11,5 %. Dans l’ensemble, les importations sont restées élevées malgré les droits de douane imposés par l’administration Trump. Le président Donald Trump a défendu ces droits, les jugeant nécessaires pour protéger l’industrie manufacturière nationale et réduire le déficit commercial.

Les exportations de biens ont reculé de 11,8 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), soit 5,4 %, pour s’établir à 207,7 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) en mai. Elles ont été pénalisées par une chute de 9,2 % des exportations de biens de consommation. Les exportations de fournitures industrielles ont chuté de 7,0 %, tandis que celles de biens d’équipement ont baissé de 5,0 %. Les exportations d’autres biens ont diminué de 6,8 %. En revanche, les exportations de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de boissons ont augmenté de 3,9 %. Les exportations de véhicules automobiles ont progressé de 0,5 %.

"Les importations connaissent une forte hausse, ce qui pèsera sur la croissance du PIB ce trimestre", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. "Le frein que représentent les importations sur la croissance économique nationale est de retour, car les usines américaines ne parviennent pas à suivre… peu importe comment les responsables économiques de Washington tentent de présenter les choses."

Les économistes de Morgan Stanley ont revu à la baisse leur estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre, la ramenant à un taux annualisé de 2,1 %, contre 2,5 % précédemment. Goldman Sachs a abaissé son estimation de 0,2 point de pourcentage, à un taux de 2,2 %. Le commerce a pesé sur le produit intérieur brut pendant deux trimestres consécutifs. L’économie a progressé à un taux annualisé de 2,1 % au dernier trimestre, après une expansion de 0,5 % au cours du trimestre d’octobre à décembre. Une partie des importations a fini par constituer des stocks dans les entreprises, ce qui pourrait limiter l’impact négatif du déficit commercial accru sur le PIB.

Les stocks des grossistes ont augmenté de 0,3 % en mai, après une hausse de 0,7 % en avril. Les stocks des détaillants ont progressé de 0,6 % après une hausse de 0,7 % le mois précédent. Les stocks de véhicules automobiles et de pièces détachées ont progressé de 1,0 % après une hausse de 0,8 % en avril. Hors véhicules automobiles et pièces détachées, les stocks des détaillants ont augmenté de 0,4 %. Cette catégorie entre dans le calcul du PIB. Elle avait augmenté de 0,7 % en avril.

Les stocks ont été réduits pendant quatre trimestres consécutifs. Ils n’ont eu aucun impact sur la croissance du PIB au cours du trimestre janvier-mars.

"Une reprise des stocks devrait compenser environ la moitié de l’effet négatif du commerce extérieur", a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. "Nous ne disposons toujours pas des données sur les stocks de l’industrie manufacturière pour mai, ni de l’ensemble des données pour juin. Mais pour l’instant, une contribution positive à la croissance du PIB d’environ un point de pourcentage semble probable."