La forte collecte se poursuit sur les fonds obligataires

(NEWSManagers.com) - L'intérêt des investisseurs pour les fonds obligataires ne se dément pas. Depuis désormais 20 semaines, la collecte nette hebdomadaire sur la classe d'actifs se maintient à des niveaux élevés, selon des données du " Flow Show " , le rapport sur les flux de collecte de BofA Global Research. Pour la semaine se terminant au 26 août, l'obligataire aura ainsi attiré 16,7 milliards de dollars. A l'inverse, les fonds actions, dont la collecte connaît des remous, a enregistré une semaine quasi-nulle, à +0,1 milliard de dollars. Les fonds de métaux précieux, stars de ces derniers mois, maintiennent le rythme avec +1,2 milliard sur la semaine.

La collecte des fonds obligataires est une nouvelle fois portée par le segment investment grade, avec +11,2 milliards de dollars. Les segments plus risqués, comme le high yield et les pays émergents, ont également enregistré une semaine positive, avec respectivement +1,7 milliard et +2,4 milliards de dollars de collecte.

Sur les actions, le calme sur la plupart des zones géographiques (Europe -0,1 milliard de dollars, Japon -0,2 milliard, émergents +0,1 milliard) cache une forte baisse sur les fonds actions américains, à -2,8 milliards de dollars. Cette baisse a été quasi-exclusivement alimentée par une décollecte sur les fonds de grandes capitalisations (-4,5 milliards de dollars). Quelques secteurs restent néanmoins préservés, comme les fonds sur les actions tech (+1,4 milliard de dollars), financières (+1,2 milliard), ou encore celles sur la santé (+0,6 milliard).