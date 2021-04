La forte collecte hebdomadaire des fonds monétaires se poursuit

(NEWSManagers.com) -

Les fonds monétaires ont connu une seconde semaine de forte collecte, selon les dernières données du " Flow Show" , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research. Entre le 25 et le 31 mars, les investisseurs leur ont apporté 48,6 milliards de dollars, contre 45,6 milliards la semaine dernière.

Les fonds actions retrouvent, eux, des couleurs, avec une collecte de 20,7 milliards de dollars. Près de la moitié (10,1 milliards) s'est dirigée vers les fonds actions américaines. Les flux s'y sont concentrés sur les grandes capitalisations (5,2 milliards), la gestion value (4 milliards), les financières (2,8 milliards), l'énergie (1,6 milliard) et les petites capitalisations (1,2 milliard). A l'inverse, avec -0,9 milliard de dollars de flux, les fonds tech ont connu leur pire décollecte depuis septembre 2020. Les fonds de gestion croissance ont également décollecté, de 4,3 milliards de dollars. Sur les autres régions, les fonds actions européennes et japonaises ont chacun reçu un petit 0,3 milliard de dollars, tandis que les fonds émergents ont reçu 1,9 milliard.

Côté fonds obligataires, la collecte s'élève à 10,1 milliards de dollars. Elle s'est principalement dirigée vers les fonds d'obligations investment grade, avec 6,1 milliards de dollars. Les fonds d'obligations à haut rendement ont, eux, reçu 2,2 milliards de dollars. Le reste de la collecte se localise dans les fonds d'obligations souveraines, indexées à l'inflation (+0,7 milliard de dollars) ou non (+1,1 milliard).

Enfin, les fonds or ont rendu 1,1 milliard de dollars.