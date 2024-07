"La formation d'un nouveau gouvernement pourrait prendre un certain temps " (Allianz GI)

(AOF) - "Alors qu’une Assemblée nationale sans majorité était attendue, le second tour des élections françaises a tout de même donné lieu à un résultat choc : le Rassemblement National, parti d'extrême droite, a été propulsé à la troisième place, ce qui va déclencher des jours, voire des semaines de négociations entre les partis pour former un gouvernement", décrypte Matthieu de Clermont, directeur des Investissements Assurance et Stratégies Réglementaires chez Allianz Global Investors.

Il poursuit son analyse : "Le pire scénario pour les marchés - une majorité absolue pour le NFP - a été évité. Son programme de forte imposition et de dépenses élevées - qui comprend un impôt sur la fortune et le gel du prix des denrées alimentaires de base et de l'énergie - a été considéré comme une menace pour la stabilité financière".

Matthieu de Clermont soutient, par conséquent, qu'une Assemblée nationale sans majorité devrait être positive à court terme pour les marchés, car les partis d'extrême droite et d'extrême gauche ne disposent pas des sièges nécessaires pour mettre en œuvre des politiques extrêmes.

Le directeur des Investissements Assurance et Stratégies Réglementaires chez Allianz Global Investors estime que, "dans l'ensemble, la réaction des marchés a été limitée, les investisseurs restant dans l'expectative.

"Le spread France-Allemagne à 10 ans s'est légèrement élargi lundi matin pour atteindre 71 points de base, avant de se réduire à 65 points de base. La formation d'un nouveau gouvernement pourrait prendre un certain temps et il n'y a pour l'instant pas de visibilité sur les alliances. Mais l'accalmie devrait être temporaire", conclut-il.