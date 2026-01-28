 Aller au contenu principal
La force de l'euro est de retour, qu'est-ce que cela signifie pour Europe Inc
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 11:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le STOXX en baisse de 0,5 %

Les valeurs technologiques progressent après les résultats d'ASML

Les résultats de LVMH pèsent sur le luxe

La Fed et les grands résultats technologiques à venir, les contrats à terme américains en hausse

28 janvier - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

LA FORCE DE L'EURO EST DE RETOUR, QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR EUROPE INC

La force de l'euro revient sur les écrans radar, et Citi estime qu'elle pourrait devenir un frein supplémentaire pour les perspectives de bénéfices fragiles d'Europe Inc.

Beata Manthey, stratégiste, souligne qu'une hausse de 10 % de l'EUR/USD réduit généralement de 2 % les bénéfices par action européens, les produits de base, l'alimentation et les boissons, les soins de santé, les produits de luxe et l'automobile étant les plus exposés.

"La force de l'euro est de nouveau au centre des préoccupations, en raison de la reprise potentielle de la stratégie de "diversification vers les États-Unis"", écrit-elle.

Cela dit, les vents contraires liés au taux de change peuvent être atténués par l'amélioration des conditions économiques, ce qui signifie que la croissance des bénéfices peut encore se maintenir lorsque l'euro se renforce.

De plus, souligne-t-elle, la performance relative du panier "Strong Euro Beneficiaries" de Citi suggère qu'il reste une certaine marge de progression par rapport aux "Weak Euro Beneficiaries".

"Reproduit avec l'autorisation de Citi Research. Ne pas reproduire."

(Danilo Masoni)

POUR LES ARTICLES PRÉCÉDENTS SUR LES MARCHÉS EN DIRECT:

TECH EN HAUSSE, LUXE EN BAISSE CLIQUEZ ICI

AVANT LA CLOCHE: BEAUCOUP DE NOUVELLES À LIRE, COMMENCEZ PAR L'ASML CLIQUEZ ICI

MORNING BID: LE DISCOURS DE TRUMP FAIT BAISSER LE DOLLAR CLIQUEZ ICI

Dividendes

Valeurs associées

CAC 40
8 073,78 Pts Euronext Paris -0,97%
DAX
24 860,92 Pts XETRA -0,13%
EURO STOXX 50
5 994,65 Pts DJ STOXX 0,00%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
STOXX Europe 600
610,19 Pts DJ STOXX -0,48%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
497,38 Pts DJ STOXX -0,42%
STOXX Europe 600 Banks
370,13 Pts DJ STOXX -1,25%
STXE6O&G EUR P
433,66 Pts DJ STOXX +0,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

