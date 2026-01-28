La force de l'euro est de retour, qu'est-ce que cela signifie pour Europe Inc

Le STOXX en baisse de 0,5 %

Les valeurs technologiques progressent après les résultats d'ASML

Les résultats de LVMH pèsent sur le luxe

La Fed et les grands résultats technologiques à venir, les contrats à terme américains en hausse

LA FORCE DE L'EURO EST DE RETOUR, QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR EUROPE INC

La force de l'euro revient sur les écrans radar, et Citi estime qu'elle pourrait devenir un frein supplémentaire pour les perspectives de bénéfices fragiles d'Europe Inc.

Beata Manthey, stratégiste, souligne qu'une hausse de 10 % de l'EUR/USD réduit généralement de 2 % les bénéfices par action européens, les produits de base, l'alimentation et les boissons, les soins de santé, les produits de luxe et l'automobile étant les plus exposés.

"La force de l'euro est de nouveau au centre des préoccupations, en raison de la reprise potentielle de la stratégie de "diversification vers les États-Unis"", écrit-elle.

Cela dit, les vents contraires liés au taux de change peuvent être atténués par l'amélioration des conditions économiques, ce qui signifie que la croissance des bénéfices peut encore se maintenir lorsque l'euro se renforce.

De plus, souligne-t-elle, la performance relative du panier "Strong Euro Beneficiaries" de Citi suggère qu'il reste une certaine marge de progression par rapport aux "Weak Euro Beneficiaries".

"Reproduit avec l'autorisation de Citi Research. Ne pas reproduire."

(Danilo Masoni)

