La fondation du directeur général de Nvidia achète pour 108 millions de dollars de ressources informatiques dédiées à l'IA auprès de CoreWeave et en fait don à des chercheurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

La fondation de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , et de son épouse, Lori, achète du temps de calcul auprès de CoreWeave CRWV.O et en fait don à des universités et à d'autres instituts à but non lucratif, selon un document qui évalue ce don à 108,3 millions de dollars à ce jour.

Selon un document déposé mardi, ces ressources informatiques seront utilisées pour la recherche scientifique et en intelligence artificielle. Nvidia prévoit d'offrir des services d'ingénierie gratuits à certains des bénéficiaires de ces subventions, précise le document.

Si ce don témoigne de la générosité de Huang, il représente également une nouvelle mesure de soutien de Nvidia à CoreWeave, une entreprise de cloud computing spécialisée dans les applications d'IA. Nvidia conçoit les processeurs graphiques, ou GPU, que CoreWeave propose à ses clients. En janvier, Nvidia a investi 2 milliards de dollars dans CoreWeave pour devenir, à l'époque, le deuxième actionnaire de la société.

Nvidia a signé l'année dernière un accord de 6,3 milliards de dollars avec CoreWeave portant sur des capacités de cloud computing, qui garantit que le fabricant de puces d'IA achètera toute capacité cloud non vendue à des clients.

Le géant des puces électroniques a fait l'objet d'une attention particulière pour avoir investi des milliards de dollars dans des entreprises d'IA, notamment OpenAI, le créateur de ChatGPT, et Neoclouds, ce qui a suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à un éventuel financement circulaire.

CoreWeave a revu à la hausse la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d'investissement la semaine dernière lors de la publication de ses résultats, invoquant la hausse des prix des composants.