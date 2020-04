LA FONCIÈRE VERTE : RÉSULTATS ANNUELS 2019

Le Conseil d'Administration de LA FONCIERE VERTE (FR0000039638 - LFVE), réuni le 12 mars 2020, a arrêté les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les procédures d'audit sur ces comptes ont été effectuées et les rapports de certification sont en cours d'émission.



Les revenus des activités constatés sur l'année 2019 s'élèvent à 16,17 M€, soit une hausse de 21,8% par rapport à l'année 2018.



Depuis le 1er janvier 2019, les charges locatives refacturées aux preneurs sont désormais intégrées aux revenus locatifs, soit 1 608 K€ pour l'année 2019. Sur l'ensemble de l'année, l'augmentation des loyers s'établit à +9,8% par rapport à l'année 2018. Cette hausse des loyers de 1 292 K€ s'explique par l'effet année pleine des mises en loyer de l'immeuble de bureaux loué à EDF dans la zone d'activités de Chambéry-Technolac , la mise en loyer du nouveau bâtiment de Chassieu et de travaux sur quelques sites ainsi que par l'application de l'indexation sur les baux existants.