La foncière Galimmo s’associe à Quadient

(AOF) - Spécialiste du matériel logistique, Quadient annonce que Galimmo, foncière qui détient et opère les centres commerciaux attenants aux hypermarchés Cora, proposera prochainement le retrait en consignes colis intelligentes Parcel Pending by Quadient dans son parc français. Galimmo étend ainsi l’offre de services proposés aux visiteurs de ses centres commerciaux, des lieux de commerce et de vie de proximité avec une puissante locomotive alimentaire, de forte fréquentation et faciles d’accès.

Les points de retrait et dépose colis Parcel Pending by Quadient seront accessibles sur les larges plages horaires d'ouverture des centres, pour offrir praticité et gain de temps aux visiteurs qui souhaitent retirer leurs achats en ligne.

Quadient et Galimmo prévoient l'installation de 30 consignes d'ici fin 2023, et plus de 50 à terme, ce qui élargira le réseau multi-transporteur en cours de déploiement par Quadient en France.

